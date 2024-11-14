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幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲中美晶片戰。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

台積電日前發現他們一款晶片流入中國華為，而台積電也在美方要求下，隨即停止向該方出口晶片。對於高科技管制的狀況，台灣的國安官員受訪時表示，這兩三年一共查獲超過100家以上涉嫌來偷技術、徵募人才，影響高科技管制的問題公司（主要是中國透過海外以人頭等來設立）， 起訴近50件；他說，美台在高科技管制上，是有高度聯繫的，並且也有把可能有疑慮的公司或人頭公司都條列出來，提供給「各國」的安全單位，大家一起留意。

國安官員表示，檢調、國安單位、國安局、調查局，針對高科技管制都有相關的專案，包括在科學園區周邊的人頭公司、假借採購名義的、中間轉一手的，或是想要轉賣給管制國家的，台灣跟美方、各方安全部門，都有相關的合作在留意。

國安官員指出，這兩三年一共查獲超過100家以上涉嫌來偷技術、徵募人才，影響高科技管制的問題公司（主要是中國透過海外以人頭等來設立）， 起訴近50件。他說，有些是利用香港人在台灣設立公司，或是用其他類型公司為理由，好比說自稱是做玩具的，但所需要的晶片，對方把設計圖拿出來，一看就知道根本不是玩具使用的晶片，甚至還可能是足以轉作軍事用途的晶片。

國安官員說，美台在高科技管制上，是有高度聯繫的，不談論個案，但是當發現類似狀況時候，就會彼此在最短時間互相通知，並且也有把可能有疑慮的公司都條列出來，提供給各國的安全單位，大家一起留意。

▼台積電與高科技產品保護作為。（圖／記者陶本和製表）

▲▼台積電與高科技產品保護作為。（圖／記者陶本和製表）

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