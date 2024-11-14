年紀越大越容易發生！　桃園市議員黃婉如爭取帶狀皰疹疫苗補助

▲桃園市議員黃婉如爭取帶狀皰疹疫苗補助。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃婉如13日於市議會市政總質詢中，再度提出帶狀皰疹疫苗補助，獲得重視。衛生局長賈蔚表示，衛生局目前已針對帶狀皰疹疫苗補助進行嚴格及全盤研議補助對策，市長張善政也補充說明，評估會朝特定對象、定額補助的方向進行研議。

被稱為「皮蛇」的帶狀皰疹，罹患者常以「痛起來感覺要人命」來形容其不適。黃婉如在本次定期會衛生局工作報告中，即提出帶狀皰疹疫苗補助質詢，今日的市政總質詢中，以列表方式提出目前已有多個縣市，針對帶狀皰疹疫苗補助，要求市府「輸人不輸陣」跟進，免讓市民受身心之苦。

臺北榮民總醫院桃園分院藥師彭士庭指出，帶狀皰疹是因曾感染過的水痘病毒潛伏在神經節中，身體處在免疫力低下時，病毒再活化發作所產生的症狀。隨著台灣高齡化，通常年紀越大越容易發生，如果長期處於高壓、免疫力低下，更容易好發。

彭士庭提及，施打疫苗可有效預防帶狀皰疹復發，該院目前備有「非活性重組疫苗欣剋疹Shingrix」，適用於50 歲(含)以上的成人及18歲(含)以上之高風險族群，需接種2劑且間隔2-6個月，目前自費價格約8,700元左右。