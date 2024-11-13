陸基金公司女董座驚傳失聯！疑捲入商業銀行弊案

▲泉果基金創辦人、董事長任莉。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸泉果基金管理有限公司的創辦人、董事長任莉近日傳出失聯，疑似被有關方面帶走。對此，泉果基金回應，任莉因個人原因暫不能履行職務，暫由總經理王國斌代行董事長職務。根據第三方機構統計，截至今年9月30日，泉果基金在管資產規模合計為175.16億元人民幣（約750億元新台幣）。

大陸12日晚間開始瘋傳一篇標題為《百億個人公募基金知名老將失聯，捲入頭部股份行何人何案》的文章，提到泉果基金創始人任莉近期失聯，應是被有關方面帶走。

文章中提到，任莉事發的具體原因尚不明確，但可能因某頭部股份制商業銀行高管案而被牽連。

泉果基金管理有限公司13日發出高級管理人員變更公告，稱董事長因個人原因暫不能履行職務，暫由總經理王國斌代行董事長職務。

據公告中披露的個人過往從業經歷，王國斌曾任職東方證券股份有限公司副總裁、上海東方證券資產管理有限公司董事長，上海君和立成投資管理中心（有限合伙）聯合創辦人等。

另外，根據公開資料，任莉為法學學士、工商管理碩士，曾任東方證券股份有限公司資產管理業務總部副總經理，上海東方證券資產管理有限公司總經理助理、副總經理、聯席總經理、董事、董事會秘書、總經理、公開募集基金管理業務負責人、財務負責人等職務，後擔任泉果基金管理有限公司董事長。

官網資料顯示，泉果基金成立於2022年2月8日，也是2022年唯一獲批的一家「個人系」公募。這家自然人持股的全國性公募基金管理公司，發起股東包括王國斌、任莉、姜荷澤、李雲亮等，註冊資本為人民幣1億元，總部位於上海。

Wind數據顯示，截至2024年9月30日，泉果基金在管資產規模合計為175.16億元，旗下基金數量共6只。其中混合型基金規模為160.49億元，債券型基金規模為14.67億元。