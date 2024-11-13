　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸基金公司女董座驚傳失聯！疑捲入商業銀行弊案

▲▼泉果基金管理有限公司的創辦人、董事長任莉。（圖／翻攝微博）

▲泉果基金創辦人、董事長任莉。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸泉果基金管理有限公司的創辦人、董事長任莉近日傳出失聯，疑似被有關方面帶走。對此，泉果基金回應，任莉因個人原因暫不能履行職務，暫由總經理王國斌代行董事長職務。根據第三方機構統計，截至今年9月30日，泉果基金在管資產規模合計為175.16億元人民幣（約750億元新台幣）。

大陸12日晚間開始瘋傳一篇標題為《百億個人公募基金知名老將失聯，捲入頭部股份行何人何案》的文章，提到泉果基金創始人任莉近期失聯，應是被有關方面帶走。

文章中提到，任莉事發的具體原因尚不明確，但可能因某頭部股份制商業銀行高管案而被牽連。

泉果基金管理有限公司13日發出高級管理人員變更公告，稱董事長因個人原因暫不能履行職務，暫由總經理王國斌代行董事長職務。

據公告中披露的個人過往從業經歷，王國斌曾任職東方證券股份有限公司副總裁、上海東方證券資產管理有限公司董事長，上海君和立成投資管理中心（有限合伙）聯合創辦人等。

另外，根據公開資料，任莉為法學學士、工商管理碩士，曾任東方證券股份有限公司資產管理業務總部副總經理，上海東方證券資產管理有限公司總經理助理、副總經理、聯席總經理、董事、董事會秘書、總經理、公開募集基金管理業務負責人、財務負責人等職務，後擔任泉果基金管理有限公司董事長。
官網資料顯示，泉果基金成立於2022年2月8日，也是2022年唯一獲批的一家「個人系」公募。這家自然人持股的全國性公募基金管理公司，發起股東包括王國斌、任莉、姜荷澤、李雲亮等，註冊資本為人民幣1億元，總部位於上海。

Wind數據顯示，截至2024年9月30日，泉果基金在管資產規模合計為175.16億元，旗下基金數量共6只。其中混合型基金規模為160.49億元，債券型基金規模為14.67億元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看！　網讚難怪當選
出遊翻船！美4家人落海全死亡　13歲兒「躲保冷箱中」活命
快訊／賴清德籲陳啓昱儘速到案　檢討綠能審核「防不法人士上下其
妻做八大暈船劈腿2客人！　夫驚見LINE「他1天3次以上」
21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯！　父收簡訊：7萬美金放人
「既然如此為何要隱瞞？」韓媒轟台灣藏先發　早料到是林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」啟動A股上市進程

小米傳出隱秘布局AI眼鏡　預計明年第二季發布

李子柒秀歌喉！上架第三支影片　穿蜀錦平口長裙草地彈唱「如願」

陸基金公司女董座驚傳失聯！疑捲入商業銀行弊案

網傳廣東「大亞灣核電站爆炸」 紅色煙霧中帶有火光

金價回落是否引發變現潮？　陸學者分析：短期內這類人會拋售

陸一天處決3名性侵未成年犯人　稱對犯罪分子形成「強大震懾」

菲律賓頒布海域法　大陸海空軍赴黃岩島戰備警巡

將與殲-35同上航母　陸官方證實殲-15T具備從福建艦起降能力

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠無視船員生命　

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」啟動A股上市進程

小米傳出隱秘布局AI眼鏡　預計明年第二季發布

李子柒秀歌喉！上架第三支影片　穿蜀錦平口長裙草地彈唱「如願」

陸基金公司女董座驚傳失聯！疑捲入商業銀行弊案

網傳廣東「大亞灣核電站爆炸」 紅色煙霧中帶有火光

金價回落是否引發變現潮？　陸學者分析：短期內這類人會拋售

陸一天處決3名性侵未成年犯人　稱對犯罪分子形成「強大震懾」

菲律賓頒布海域法　大陸海空軍赴黃岩島戰備警巡

將與殲-35同上航母　陸官方證實殲-15T具備從福建艦起降能力

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠無視船員生命　

天兔颱風恐襲台！太管處提醒保守評估登山健行

【廣編】冷米飯也能減肥？抗性澱粉新知你不可不知！

快訊／「台灣隊長」這次變副隊長　陳盈駿加入最強中華男籃好興奮

邱議瑩曬「4綠委合體美照」　轟王鴻薇「什麼年代還用服裝貶低人」

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

李玟離世一年...墓園遭爆「荒廢雜草叢生」　二姐不忍發聲了！

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

雲林巾彩耕地藝術節11／16登場　共創夢幻魔法城

川普人氣關鍵？上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看　網讚難怪當選

深夜遭酒吧解僱！18歲少女「裸體」穿越大路　下秒被撞飛倒地

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

李子柒停更原因曝光！合約糾紛早解決

珠海35死慘案！習近平親自下令

BBC記者被攻擊　珠海男：中國土地我就有權力

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

摔到分手！陸重機男突加速甩飛女友　竟譙「真的對妳很無奈」

陸產寬體客機C929珠海航展現蹤 航程達1.2萬公里

快訊／中國法定假日增加2天！　明年起實施

珠海體育場撞人35死　兇手不滿離婚財產分配

「中文YT第一人」回來了！ 李子柒頂「空氣瀏海」全平台復出

中國前國防部長過世　享壽84歲

陸村民疑不滿噪音堆豬糞！騎士撞上沾滿身

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

男子被誤診HPV 10天花光積蓄治療

陸長鑫存儲傳「上萬晶圓報廢」

更多熱門

相關新聞

瀚亞攜手將來銀行　「15檔境內基金」買得到

瀚亞攜手將來銀行　「15檔境內基金」買得到

瞄準年輕世代族群習慣使用數位銀行或純網銀，進行相關金融交易，瀚亞投信宣布攜手將來銀行，11月5日正式開賣15檔瀚亞境內系列基金。投資人可直接透過將來銀行申購兩檔百億規模的美國高科技基金及印度基金，以及台股科技基金最悠久的高科技基金，並享有0元手續費與0元信託管理費的基金投資優惠，搶攻年輕投資族。

全球股票基金超過76檔「勝過MSCI世界指數」

全球股票基金超過76檔「勝過MSCI世界指數」

基富通8周年受益人邁向30萬戶　推基金健檢服務

基富通8周年受益人邁向30萬戶　推基金健檢服務

規模增胖！3檔「百億海外股票基金」出列

規模增胖！3檔「百億海外股票基金」出列

野村攜手駿利亨德森　打造「3A級全天候組合基金」

野村攜手駿利亨德森　打造「3A級全天候組合基金」

關鍵字：

基金基金公司任莉

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面