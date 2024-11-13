財政部估今年超徵4000億！　李彥秀：「財政幻覺」恐債留子孫

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

財政部12日公布，今年前10月稅收已達3兆2951億元，年增2728億元，增幅9％，提前達到全年度目標，達成全年預算數比率101.9％，超出預算數（超徵）615億元。財政部預估，今年超徵金額約4000億元，可望創歷史第3高，甚至挑戰次高紀錄。對此，國民黨立委李彥秀說，稅收超徵代表「政府在收支預判上的失職、失能」，連年超徵讓政府有「財政幻覺」長期不容樂觀，但是「稅收超徵，財務膨脹，借錢越多，債留子孫」就是台灣的現況，世代正義，財政永續淪為空談。

今年初，財政部長莊翠雲表示，對於連續三年「稅收超徵」，財政部特別成立「專家小組會議」，保證今年可以大幅改善稅收超徵的問題。李彥秀說，結果莊翠雲再度食言、自我打臉，「不是預測能力有問題，就是稅制有問題」。

李彥秀提到，更離譜的是，不到一個月前（10月16日），莊翠雲在立法院公開表示，「預估今年稅收超徵的部分可能超過1,000億元，這還是比較保守的估計。」，結果一個月後「全年稅收超徵預估數字，就大幅膨脹全年超過4,000億元，是莊翠雲10月份沒說實話？還是財政部的稅收預報機制已經完全失靈？

李彥秀指出，稅收超徵不等於政府財政寬裕，以去年度（112年）為例，稅收超徵3,671億元，歲入歲出賸餘新台幣2,790億元，扣除債務還本1,260億元，真正「收支賸餘」僅剩下1,530億元，前經濟部長王美花希望爭取1,500億元撥補台電虧損，最後只獲得1,000億元的撥補，因為錢不夠了，「政府口袋裡還是要有一點現金，才能編列下一年預算」。

李彥秀說，政府連年稅收超徵，花錢更是「大手大腳」，過去8年，政府歲出預算從1.9兆快速膨脹到3.2兆，成長將近七成（68.4%），這還不包括13項超過2.5兆的特別預算，幾乎就是今年2.8兆的中央政府預算歲出。

李彥秀也說，稅收超徵，但政府每年編列還債金額，只是守住「公共債務法」的下限，真實的情況是「稅收好，還的多，但是國家負債越高」。考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4,900億元，未來五年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。連年超徵讓政府有「財政幻覺」長期不容樂觀，但是「稅收超徵，財務膨脹，借錢越多，債留子孫」就是台灣的現況，世代正義，財政永續淪為空談。