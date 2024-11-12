雲端發票「4人重複中獎」機率比小行星撞地球低！　她轟：無人道歉

▲「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動爆爭議，4人多次中大獎。（圖／記者林育綾攝）

記者邱晟軒／綜合報導

財政部國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動爆發爭議，9萬多人參與的活動，竟有4位民眾重複抽中電腦、手機、單車等多項大獎。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，這種機率僅有1/25,602,045,019,537,024,000,000,000,000,000,000，「比小行星撞地球的機率還低」。

王婉諭11日在臉書發文表示，在民眾揭發此事後，國稅局一開始先是否認有問題，堅稱「一切符合法律」、「皆有律師見證」，但仍未能說明到底原因為何，接著雖然宣佈暫不發放獎品，但也不重複抽獎，甚至還表示，未來名單公布後「將另以本活動FB發送私人訊息通知得獎者」。

「但最扯的還不在這裡」王婉諭質疑，國稅局上週公布的內部調查結果顯示：沒有內定中獎。不過，承辦廠商有調整過抽獎程式的邏輯，並非依照「每次抽奬機會均等」的一般隨機抽奬方式，而是採用「調高積極參加者權數及給予優先抽獎機會」的抽獎方式。

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

「這種調查結果，就是一本正經的在講幹話！」王婉諭痛批，調整抽獎權重必然影響抽獎公平性，她要求財政部說明是否為其指示廠商調整，以及標案服務建議書是否要求調整權重、分成大小獎池等問題。

王婉諭強調，財政部掌管國家的國庫及支付業務、賦稅、國有財產、財政資訊，不只管錢，也管數字。如果一個明顯有問題的不公平抽獎都避重就輕獎不清楚，沒有人道歉、沒有人負責，財政部有什麼資格負責這些業務。她呼籲，「失信於民，是一個政府最嚴重的危機，請不要輕易把人民當笨蛋。」

▼財政部認，未依照一般隨機抽獎方式。（圖／翻攝自財政部IG）