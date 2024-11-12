桃園大圳通水100週年健走　昇捷建設同仁逗陣行認識水利設施

▲桃園大圳通水100週年健走，昇捷建設永續長簡治宇(前排左一)帶領昇捷同仁們認識水利設施。（圖／張昭榕提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農田水利署桃園管理處舉辦「113 年愛鄉、節水、珍惜水資源」健走活動，吸引4000民眾參加。其中，在地知名建設公司昇捷建設有14名員工，上網報名成功；由單身帥氣的永續長簡治宇帶領昇捷同仁們，活動當天從崙坪地景園區出發，沿途看到桃園大圳幹線、埤塘、農田、溢洪道等水利設施，走讀埤塘水圳之美。

簡治宇12日表示：昇捷同仁致力於為市民朋友，用心「打造幸福好家」工作。因此，獲悉農田水利署桃園管理處、配合今年大圳通水100週年，9日於觀音區崙坪文化地景園區舉辦健走活動，把握難得機會，上(10)月14日中午一開放網路報名，員工們發揮快手，雖因網路大塞車，然仍有14名同仁網路報名成功。

活動當天，昇捷同仁無畏雨勢，依主辦單位通知於桃園會展中心會合，搭乘接駁車抵崙坪文化地景園區主會場，沿途看到桃園大圳幹線、埤塘、農田、溢洪道等美麗景緻，發現桃園的埤塘、水圳串連成為多功能水利系統，不僅提供農田灌溉，還兼具休閒遊憩、環保和都市氣候調節及水資源調度等功能。

簡治宇說，隨著氣候異常，水資源會愈來愈匱乏，這次的健走活動，不僅是同仁的聯誼，更看到桃園的埤塘水圳之美，相當難得。