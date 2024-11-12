5歲童流感「四肢抽搐、失去意識」併發腦炎！冬季H1N1疫情恐嚴重





▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年冬季流感疫情有較嚴重跡象！疾病管制署今（12）日公布最新監測，本流感季從今年10月1日開始至今已經累積202例流感併發重症，其中26例死亡，疫情還沒有進入流行，重症死亡就雙創10年新高。重症個案中年紀最小是北部僅5歲大的女童，出現症狀隔天家屬發現失去意識、四肢抽搐痙攣被送急診，後續研判是感染H1N1流感併發病毒性腦炎。

疾病管制署今（12）日表示，本流感季自今（113）年10月1日起截至11月11日累積202例流感併發重症病例（190例A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），其中26例死亡（25例A型H1N1、1例A型H3N2），流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，且26例死亡個案均未接種本季流感疫苗。

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疾管署防疫醫師林詠青說明重症個案，當中最年幼是北部5歲女童，本身沒有接種本季流感疫苗，11月初出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，隔天竟然就失去意識、四肢抽搐痙攣，送急診發現白血球、發炎指數上升，疑似病毒性腦炎轉到加護病房治療。

林詠青表示，後續在女童呼吸道檢體確認感染H1N1流感，在給予抗病毒藥物後症狀緩解，腦波檢查也恢復正常、沒有再發生痙攣，三天後轉一般病房，住院第五天康復出院。

在死亡個案部分，最年輕為中部40多歲女性，本身有癌症病史，沒有接種當季流感疫苗，因為咳嗽有痰、呼吸困難，持續1周仍沒有改善而到急診就醫，因為發燒且血氧濃度偏低、雙側肺炎且呼吸衰竭而收治加護病房，後續病況持續惡化，

入院第七天因為併發肺炎、急性呼吸窘迫過世。

疾管署副署長羅一鈞分析，流感沒有進入流行，近期相關就診也沒有特別高，但是10月以來重症、死亡比過去十年多，分析原因，目前流感主要流行病毒型別是延續夏季的A型H1N1，相較於A型H3N2與B流，H1N1流行會導致本流感季出現重症、死亡的風險升高，所幸目前疫苗吻合，提醒民眾儘早接種疫苗。

疾管署統計，截至11月11日止，公費流感疫苗接種數約465.8萬人次（疫苗使用率約72.4%），剩餘177.9萬劑；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種109.1萬人次，為去年同期（45.7萬）2.4倍，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，呼籲尚未接種流感和新冠疫苗的長者及幼兒仍應儘速完成疫苗接種，以獲保護力，降低感染後發生重症和死亡風險