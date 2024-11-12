慎入！戰鬥妹子戴耳機跟列車「決鬥」　全身被輾壓後結局驚人

圖文／鏡週刊

俄羅斯莫斯科謝爾耶夫村（Sergiyev Posad）本月6日發生一起事故，一名妹子戴耳機走路，但因為邊聽音樂，導致她聽不見外面的聲音，一時未注意竟闖入鐵軌，導致她當場被一輛列車輾壓，不過結局讓人相當意外。

據英國《每日郵報》報導，事發當時，這名妹子戴著耳機聽音樂走路，完全沒有注意周遭環境，隨後她更直接走進鐵軌區域。當時已經有列車要進站，但妹子完全沒有注意到，執意闖入鐵軌，接著她就直接被列車輾壓，捲入車底下，車站的監視器也錄下這驚悚的一刻。

不過令人驚奇的是，妹子遭列車輾壓後，竟然幸運存活，而且身上沒什麼傷，連她的母親都直呼，「感謝老天，真的是奇蹟！」對於這起事件，妹子的母親表示，她認為列車人員完全沒有錯，而且她稱當時列車為了要進站，已經減速慢行，幸好她的女兒在列車減速的狀態下被撞到，如果列車還是高速行駛狀態，後果恐怕不堪設想。

媽媽也說，她相信這次女兒已經學到教訓。媽媽更說，她不會再為女兒買新耳機，並且對女兒說，「我們家還有一個大耳機，想要聽音樂，就乖乖坐在家裡聽。」

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