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真實版寄生上流！地板傳詭異敲門聲　「掀開驚見裸男」已偷住半年

▲▼ 房屋,房子,買房,私人車道,停車,車庫。（圖／CFP）

▲ 裸男躲在一名老婦家中地下許久才被發現。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯發生一起詭異事件，一名老婦察覺家中地板下傳出怪聲，竟發現一名全裸陌生男子藏身地下一個小空間裡，推測居住於此已有長達6個月之久，警方出動警犬和瓦斯仍不願離去。

根據《天空新聞》，洛杉磯警方逮捕27歲男子貝當古（Isaac Betancourt），他在一名93歲老婦家中地板下躲藏長達6個月，被發現時全身赤裸，警方花了數小時試圖勸他出來，甚至出動警犬且二度動用瓦斯，他仍拒絕離開。

老婦人的女婿席爾瓦（Ricardo Silva）提到，「他一點也不怕狗，且前兩次嘗試使用瓦斯都沒把他逼出來」，最後警方使用催淚瓦斯才成功。美媒NBC曝光的畫面還可看見員警拿著擴音器，試圖勸服貝當古。

席爾瓦說明，他們過去幾周來經常聽見類似敲門聲的噪音，通常是在深夜傳出，但起初以為是房子下面有動物，後來卻察覺異狀，「例如我妻子在走路的時候，聲音聽起來就像房子下面有人在回應」，「你就知道有事情不對勁」。

目前不清楚貝當古究竟躲在地下多久，但這家人懷疑可能已有6個月。屋子下方的小空間約僅60公分高，有3個入口，他們認為貝當古這段期間內經常來來去去。

席爾瓦坦言，「這很怪，但你知道，這可能並不罕見。在這個時代，大家都在尋找庇護」，也表示未來將小心防範這個空間再有陌生人闖入，至於貝當古則因非法入侵被捕。

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