詐領2450元！涉嫌假簽到拿走出席費　竹縣關西民代羅仕典遭起訴

▲新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典涉嫌詐領出席費案。（圖／翻攝自內政部網站）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典，涉嫌在未出席會議時，假簽到佯裝出席，詐領出席費、膳食費、交通費等費用。對此，新竹地檢署已在18日將他逮捕並聲請羈押。新竹地檢署偵查後，認羅仕典以及郭姓議事人員2人，涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪提起公訴。

新竹地檢署指出，羅仕典於2024年4月12日無法出席關西鎮民代表會第22屆第7次臨時會第3次會議，羅仕典、郭姓被告明知此情，先由郭姓被告在會議當日上午9時1分，製作開會入帳清冊及支票，並前

往關西鎮農會信用部辦理撥款。會議結束後的隔週上班日，郭姓被告私下再提供簽到簿與印領清冊，讓羅仕典以「補簽到」方式，製作其出席紀錄及出缺席統計表，虛偽表示羅仕典有出席會議，致使關西鎮民代表會的驗收及主計人員誤信其出席，並核銷當日全部出席費、交通費及膳食費，以此方式詐取2450元。

檢方指出，羅仕典於偵查中自動繳交全部犯罪所得2450元並自白其有在簽到簿與印領清冊上「補簽到」等犯行，進而查獲郭姓被告私下提出簽到簿與印領清冊供其「補簽到」等事實，建議法院依貪污治罪條例第8條第2項規定，減輕或免除其刑。

檢方表示，告郭姓被告為新竹縣關西鎮民代表會議事人員，熟稔地方制度法與內政部歷次函釋，卻仍違背前揭法令，私下提供未出席會議者得於議程時間結束後「補簽到」之機會，使羅仕典溢領出席費、交通費及膳食費得免受追繳，更於偵查中隨證據開展一再變更其說詞，試圖合理化自身犯罪，難認有何知錯悔悟之意，建議從重量刑。