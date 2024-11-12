2月前才喊「Yuma很像福原愛」　粉絲吐關鍵預言：無痛離婚

▲Ryu、Yuma爆婚變。（圖／翻攝自Instagram）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma驚爆雙重出軌，掀起熱論。就有粉絲9月間留言表示，Yuma感覺很像福原愛，且屬於日本典型女人，喜歡霸道一點的男生，最後兩人應該會離婚。如今這番話被挖出，不少網友直呼，「根本先知。」

一名網友在Dcard曬出截圖，表示有人9月就預言Yuma的狀況了，「希望這位神人能教大家，怎麼看出來的，覺得相當厲害。」

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只見該名女網友直言，「Yuma感覺就很像福原愛那種，表面可可愛愛，其實應該心機蠻重的，且底子還是屬於日本典型女人，喜歡霸道一點的男生，Ryu對她來說太軟太柔了，反正他們日馬關係，也沒小孩，應該是無痛離婚，先預言一波。」

▲粉絲9月間預言。（圖／翻攝自Dcard）

而另一名粉絲看完坦言，自己參加過多次他們辦得線下活動，深有同感，「Yuma感覺一直都在強迫自己，要跟Ryu一樣優秀才努力，也不是不好，但像是只有在表面努力，本質上應該很難更動，常見的感情觀偏不正的日本女生。如果變質的話，可能是Yuma遇到新的、可以給她刺激的人事物，雖然很喜歡他倆在一起。」

對此，不少網友驚呼，「這再次證實了，女人講女人的事情真的要聽」、「還有這麼會觀察的人類，太猛了」、「一開始Ryu傳出劈腿的時候，我還覺得很意外，因為前不久才往回看他照顧生病的Yuma，那個互動非常有愛，後來看到畫家的聲明以後我也是想到福原愛」。

▼有參加過他們線下活動的粉絲分享看法。（圖／翻攝自Dcard）