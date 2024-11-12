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柯文哲當面讚「美女議員」：妳的腰很細　私下常看啦啦隊女神片

柯文哲卸下市長職務前參加貓纜15週年活動，沒想到同天在另一場會議卻爆出涉性騷擾璩美鳳風波。（翻攝貓空纜車官網）

▲柯文哲卸下市長職務前參加貓纜15週年活動，沒想到同天在另一場會議卻爆出涉性騷擾璩美鳳風波。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

因涉京華城弊案遭裁定延押的民眾黨主席柯文哲，遭資深媒體人璩美鳳指控性騷擾，甚至與璩的對話、私訊互動也令當事人不舒服，而柯講話直白已不是新聞，私下對兩性互動的尺度拿捏，卻常讓身邊幕僚捏一把冷汗。

一名柯營人士透露，柯曾私下評論女部屬及一名新北市女議員的外型及身材，對著當事人直說「妳今天這樣穿很漂亮、身材很好」或「長得很像混血兒」，還比手畫腳說「妳的腰很細」，甚至補了一句「我老婆年輕的時候也這樣」，讓當事人感到尷尬，事後還與友人抱怨「我覺得很不舒服」。

柯營人士透露，柯私下在座車上最常看啦啦隊女神李多慧（圖）的影片。

▲柯營人士透露，柯私下在座車上最常看啦啦隊女神李多慧（圖）的影片。

爆料人士直言，口手並用對女性身材品頭論足，「界線可能已遊走me too邊緣」，柯可能覺得這是稱讚對方的美言之詞，但他因缺乏性別意識遭批評並非頭一遭，何況還撫摸璩美鳳的手臂涉及性騷，除了應找機會公開道歉及不該再犯，身邊的幕僚聽到、看到也要連忙提醒、制止，以免再鬧出更大風波。

事實上，回顧柯文哲從政以來的失言風波，不少都涉及性別歧視。例如2014年9月，他曾評論時任國民黨嘉義市長候選人陳以真年輕漂亮，「可以去坐櫃檯或當觀光局代言人，不適合當市長。」同月又稱自己當年會選讀外科，是因眼科剩下兩個洞，「婦產科只剩下一個洞」、「在女人大腿當中討生活」。

柯文哲不僅遭爆曾帶著黃心緗去北海岸看海，據傳兩人也常以親暱口吻傳私訊。圖為柯文哲（左）過去與妻子陳佩琪（右）看海畫面。（翻攝陳佩琪臉書）

▲柯文哲不僅遭爆曾帶著黃心緗去北海岸看海，據傳兩人也常以親暱口吻傳私訊。圖為柯文哲（左）過去與妻子陳佩琪（右）看海畫面。

當選台北市長還不到半年，柯曾說「台北市已經進口了30萬的外籍新娘」，後又在議會以「被誘姦」比喻以市價徵收的機關用地，稱「被強暴的比被誘姦的便宜」，競選連任期間，柯一句「日本的女孩子比較漂亮，因為都化妝好才出門，不像台灣有些女性同胞會直接上街嚇人。」更引發軒然大波。

柯連任市長後，2019年9月被問及名模林志玲或「學姐」黃瀞瑩誰漂亮？柯稱「林志玲已經嫁人懷孕，退出這個比賽行列。」被質疑歧視已婚婦女及孕婦，同月又說出「小英是比較不會考試的韓國瑜，那陳菊是比較肥的韓國瑜？」新冠疫情期間，柯有次談到防疫，指最頭痛的問題是「廣義家戶感染」，卻稱「同志團體也是問題」而遭性別團體抗議。去年競選總統期間，一句「在當住院醫師時候，抽籤不要跟孕婦同一組。」又遭批評是歧視孕婦。

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