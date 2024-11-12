璩美鳳對質討公道　柯文哲「耍賴反應」產業大咖看傻

▲柯文哲之前也曾在記者會上被媒體捕捉到「低頭趴桌」，幕僚當時解釋這是柯常有的一個ENDING POSE。（圖／鏡週刊提供，下同）

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民眾黨主席柯文哲遭控曾對資深媒體人璩美鳳摸手臂性騷擾，本刊掌握，柯2022年底曾在一次內部會議中，用手指撫摸璩美鳳前臂，大讚「妳皮膚好好」；璩美鳳受訪證實此事，並表示當時她因為太過驚嚇，沒有直接發作。

撫摸手臂事件過後，又有一次柯到璩內湖辦公室所在的大樓開會，當天與會者較多，一行人換到另間較大的會議室，璩坐在主席位置主持會議；到了會議尾聲，正事討論告一段落，璩刻意當著與會的產業大咖面前，講述日前柯撫摸她手臂一事，公開指控柯「拉著我的手，對我性騷擾」。面對璩當面指控，柯的反應大出在場眾人所料，「他現場未發一語，直接將雙手放在桌面、額頭埋進兩手間，趴伏在會議桌上」。

還原當日會議過程，璩美鳳仍感到非常不可思議，她說，原希望藉由那天會議的機會讓柯文哲道歉，「我沒要他賠一毛錢，只是希望他表達對女性的尊重，結果柯文哲一句話都沒說，就想唬過去」，她認為已經給柯道歉機會，他卻連花一秒鐘講「不好意思」4個字都不願意，用趴在桌上的行為希望制止璩繼續講下去、別再追究，實在非常離譜。

▲璩美鳳（圖）認為柯文哲不為性騷擾道歉，凸顯其性格就是不願面對問題、不認為自己有錯。

「一個人連不好意思4個字都講不出來，就表示他的行事風格、觀念、智慧打折扣；發生問題的時候他不會面對，也不認為自己錯。」璩美鳳說，自己畢竟不是年輕小女生，已經50幾歲，且是政治老鳥、媒體老人，柯尚且會對她這樣，那柯對民眾黨內的年輕人、小朋友是不是更無所顧忌？

她並質疑，為什麼柯的不當行為從來都沒人講出來？而且柯營幕僚儘管目睹撫摸手臂事件發生，事後卻沒有任何人向她致意，彷彿全部的人都想就此唬過去，「我覺得他們就是希望我吞下去，從此這件事不要再浮上我的心頭」。

璩美鳳也認為，柯拒不道歉、趴在桌上這種無聲回應，其實是一種情緒勒索，意思是「我做的事你們要概括承受、含淚吞下」，而柯會有這樣的情緒勒索行為，要不是他早就習以為常，要不就是他不把別人當人、不知尊重為何物，「這樣的人位置越高越危險」。

2024總統大選期間，政壇一度掀起MeToo風暴，璩美鳳說，當時她並未跟上潮流挺身而出，是因不希望被認為別有所圖、要模糊焦點影響選情，直到最近京華城弊案爆發，柯遭收押，有人指柯的手機裡疑有鹹濕對話，才彷彿在她心底敲響一記警鐘，讓她決定說出親身經驗，避免柯日後再對別人有意或無意識地性騷擾，甚至情緒勒索。

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