擋不住的青春！夜騎開封遭禁　20萬大學生展開50公里「徒步開封」

▲「夜騎開封」活動被禁止後，學生們自發改成徒步10個小時以上前往開封。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸大學生近期流行起自鄭州夜騎單車前往50公里外開封市的活動，熱血行為吸引各地大學生加入，8日晚間夜騎人潮一度高達20萬人次。龐大人潮聚集引起官方擔憂，以至於出台文件明令禁止。不過，仍有許多學生沒有因此停下腳步，就地改為「徒步開封」，不少人一走就是10多個小時。不少網友笑稱：年輕人就是有使不完的勁！

據了解，「夜騎開封」活動起因於今年6月，4名女大學生為了品嚐開封的灌湯包，晚間7點從鄭州出發，騎共享單車跨越50多公里抵達開封，成功吃上了美味的宵夜。她們將這段經歷以「青春沒有售價，夜騎開封拿下」為題發布在網路後，引發大學生們的紛紛效仿，到了11月8日深夜、9日凌晨，夜騎人數一度衝破20萬人次，引發大陸官方憂慮，各地方政府、多所大學則已發布公告，明令禁止此行為。

不過，相關措施阻不了大學生趁著青春瘋狂一把的決心。綜合大陸社群平台微博及X平台等訊息，如今鄭州的大學生已經改為徒步50多公里「走到開封」。還有民眾發現，徒步隊伍中不僅有大學生，還有不少中年人在隊伍中「追尋他們逝去的青春」。

根據社群消息，「夜騎開封」活動遭禁，是因為騎行人群中，有不少人帶著五星旗，高喊「中華人民共和國萬歲」、「中華民族萬歲」。但也有零星學生揮舞「自由我踏馬來啦」等字樣的旗幟。微博有文章指出，此事一開始「只是年輕人跟風湊熱鬧」，但「玩個情懷，一喊出發，立馬就能搖上十萬人」，這樣的動員力可能讓當局「寢食難安」。

目前大陸網路上，對於大學生即使徒步也要前往開封的反應兩極，不少人冷嘲熱諷：「讓你們去讀書！不是去壓馬路」、「800體測半死不活，50公里說走就走」、「對不起說話難聽點，只覺得吃飽撐著，燃燒卡路里，其他意義真想不出來」。

但也有不少人支持學生們趁著年輕有激情為自己留下一點特別的回憶：「你可以被歲月磨平稜角尋求安穩生活，凡事權衡利弊。但不能否認很多成功就是靠著一腔熱血與衝動拚出來的」、「去唄，不違法違紀，不麻煩別人，年輕就要闖一闖」、「一群被社會折磨到身體虛弱的牛馬們，看見年輕人生命力旺盛就開始教育別人了，因為他們享受不到！」

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