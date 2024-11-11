桃園肉商吸金30億「20萬交保後」秒落跑！　法院3點回應：無縱放人犯

▲林姓肉商吸金30億被逮，檢方聲押但法院裁定20萬元交保，人一交保就落跑，讓被害者氣炸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園一名從事冷凍肉品生意的46歲林姓男子，涉嫌用虛構的營業項目招攬投資，3年吸金30億元，但他因周轉不靈跑路，全台受害民眾超過300人。警方9月間依照涉犯詐欺、背信、違反《銀行法》等罪嫌逮捕他，並移送桃園地檢署偵辦，檢方向法院聲押，法官卻裁定20萬元交保，不料，林男一交保後便人間蒸發，讓被害人氣炸。對此，桃園地院回應了。

針對此案，桃園地院提出3點說明，「113年9月28日檢察官以被告涉犯詐欺取財罪嫌聲請羈押，本院經訊問被告，並詳閱卷證，認本件卷證資料尚不足確認檢察官羈押聲請書所載之犯罪事實，故無羈押之必要，命以20萬元交保，並限制住居。」

桃園地院指出，檢方抗告後，高院10月15日以桃園地院就無羈押必要部分，說明未臻妥適為由，撤銷裁定發回，「本院旋於10月14日（一）傳喚被告，然被告未到庭，嗣經本院拘提未獲，本院現正辦理裁定沒收保證金程序。」

桃園地院表示，「檢察官就偵查中案件聲請羈押，本院法官基於審判獨立原則，判斷卷證資料尚不足認定檢察官聲請羈押所指犯罪事實。雖經高院撤銷發回，然本院旋即依法傳拘，程序亦無不合，尚無縱放人犯之疑義。」