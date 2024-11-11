領角鴞、繡眼畫眉、台灣藍鵲入題　奧萬大竹編裝置藝術亮相

▲「奧萬大竹夢30」竹編裝置藝術將於11月16日起正式登場亮相。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區今年喜慶三十周年，特別舉辦「奧萬大竹夢30」竹編裝置藝術，結合國產竹材利用、環境教育、竹藝設計、原住民傳統智慧，設計主題涵蓋奧萬大豐富的自然生態，也結合鄰近原民部落的歷史與文化。

林業及自然保育署南投分署長李政賢表示，奧萬大園區海拔約1100至2600公尺，位於中海拔，能吸引高海拔與低海拔的鳥類來此覓食，自1994年開園以來一直以自然風光與豐富生態著稱，因此竹編裝置藝術作品主軸以鳥類為主，希望透過這些作品讓遊客進一步了解奧萬大的生態故事。

本次活動最大亮點為6米高的大型竹編裝置藝術「福鳥新生-領角鴞」，不僅在視覺上令人驚嘆，還可讓遊客進入裝置內部親身體驗；創作者暨竹藝師劉哲安設計靈感源自泰雅族、賽德克族和布農族的送子鳥傳說，代表新生與吉祥，以及奧萬大常見的鳥類、象徵健康森林生態指標的領角鴞，他為了解領角鴞特徵與神韻，還與團隊前往野生動物救傷單位，進行近距離觀察，不放過頭型、嘴形、眼神等任何細節，還購買鳥類相關書籍，比對領角鴞樣貌，尤其眼睛部分，為求傳神而試驗多種媒材，力求抓住領角鴞的風采與靈魂。

另園區內還設置2座小型作品：「靈眉繡眼-繡眼畫眉」和「長尾山娘-台灣藍鵲」：繡眼畫眉在泰雅族與賽德克族文化中被視為神鳥，其叫聲常被用來預測吉兇；「台灣藍鵲」則是奧萬大的代表鳥類，在奧萬大的LOGO標識即以其形象為設計圖案，作品設置在奧萬大自然教育中心附近。

最後一個特別的作品是「竹夢30療癒涼亭」，由在地布農族創作者張森財設計，以國產竹材包覆園區內一座老舊的涼亭，賦予其新生命，不僅傳承竹材的原民傳統工藝，也讓遊客在觀賞美景的同時，享受來自竹材環境的舒心放鬆。

林業保育署南投分署提醒，入園總量管制車輛200輛，交通要道投83線道霧社端全線暢通，唯請注意小心行車；奧萬大最新訊息，請即刻連結奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站：(https://booking.taiwantravelmap.com/user/booking.aspx?m=1111&lg=ch)，

或參考臉書(Facebook)「奧萬大情報站」、「奧萬大部落楓采」粉絲專頁。