天兔颱風最快今生成！2路徑雨灌北東　明「下最大地區」曝

▲桔梗颱風外圍水氣影響，可能明、後天為東北部帶來較多的降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

目前西北太平洋有銀杏、桔梗、萬宜等3個颱風，天氣風險公司分析師李至晟指出，桔梗颱風外圍水氣影響，東北部明、後天降雨較多，熱帶性低氣壓TD29這一、兩天增強為天兔颱風，預測周四至周五到菲律賓呂宋島附近，剛好遇上太平洋高壓減弱，路徑會比前幾個通過菲律賓的颱風更偏北。

李至晟說，高壓會減弱到什麼程度，目前電腦模式還有差異，如果高壓維持一定強度，可能西行通過巴士海峽，如果更弱一些，可能會在台灣東方海面北上。這2種路徑外圍水氣都會使得迎風面北部、東半部降雨增多，具體影響要等颱風生成後，才會比較確定。

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李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天起東北季風又稍微增強，冷空氣不明顯，清晨平地最低溫是新北石碇的19.3度。迎風面降雨變得較持續而廣泛，大台北跟東半部今天回到短暫雨的天氣，白天高溫25至28度

他說，往南水氣會逐漸減少，在桃竹苗轉為陰到多雲後，中南部地區天氣還是大致穩定，白天局部內陸高溫還是可以到30度以上。日夜溫差大，清晨低溫也容易導致局部發生霧或靄。

▲銀杏、桔梗、萬宜3颱風，以及熱帶性低氣壓TD29路徑預測。（圖／氣象署提供）

颱風部分，李至晟指出，最早生成的銀杏颱風已經來到海南島附近，對台灣沒有顯著影響；上周六生成的桔梗颱風、萬宜颱風，將在分別通過菲律賓跟關島後因為環境轉差而減弱。

他表示，目前預測只有桔梗颱風距離稍近，其外圍的水氣可能在周二到周三，為東北部帶來比較多的降雨，影響也是比較小的。