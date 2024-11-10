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生日趴朋友全放鳥！9歲女童超落寞　超暖結局反轉

@fulltimeidiot111 We made the best of it, but her 9th birthday shouldnt have been like this. Take your kids to the dang birthday party, these kids are counting on it #christiantiktok #kidsoftiktok #birthdaygirl #birthday #birthdayparty #dobetter original sound - Shaya Zamora

記者張靖榕／綜合報導

美國德州席伯洛（Cibolo），母親莎曼莎楊（Samantha Young）日前記錄9歲女兒奧布瑞（Aubrey）生日派對的失落時刻。影片中，奧布瑞因爲被所有朋友放鳥，落寞地坐在公園椅子上，讓許多網友感到非常不捨。5天後網友們送來一堆生日禮物為她慶生，希望能讓她振作起來。

▲▼奧布瑞慶生沒有任何朋友到場。（圖／翻攝TikTok）

▲奧布瑞慶生沒有任何朋友到場。（圖／翻攝TikTok）

《新聞週刊》報導，為了慶祝奧布瑞的生日，家人籌劃了一個小型的派對，預計在公園舉辦。奧布瑞興奮地向她的三年級同學們分發了20張邀請函，其中有9位家長回覆表示會出席；莎曼莎楊說，「我們根據回覆人數準備了披薩、蛋糕和派對活動，我的女兒為了朋友們能來陪她慶生，非常興奮。」

派對在10月19日當天舉行，奧布瑞和家人等待著賓客的到來，9人響應卻無一人到場。楊在上傳的影片中寫道，「當你精心為孩子舉辦生日派對，但沒人到場時，那種痛心的感覺無法言喻。身為家長，請做好準備，不要讓孩子經歷這種傷害。」

莎曼莎楊說，身為母親，她從未想過奧布瑞或她的任何一個孩子會面臨這樣的拒絕。「面對這樣的情況，保持鎮定、勇敢面對真的非常困難，因為我知道她的心裡受到了傷害，而這一切讓我也心碎不已。」楊提到，當奧布瑞試圖表現得若無其事時，
她看在眼裡，痛在心裡。

莎曼莎楊在派對後的隔天分享了這段影片，影片引發熱烈反響，截至目前已累積超過250萬次觀看。網友紛紛聯繫莎曼莎楊，希望能夠送生日禮物給奧布瑞；因為私訊太多，莎曼莎楊乾脆設了一個生日禮物清單，結果奧布瑞收到了一大堆禮物，拆禮物時笑得非常開心。

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