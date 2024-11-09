北捷持刀攻擊學生！4英雄勇猛壓制砍人女　車廂內驚險畫面曝

記者劉人豪／台北報導

北捷8日深夜10時許驚傳持刀攻擊，42歲王姓女子在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，造成一名男學生臉部受傷，當場血濺滿地，隨後她也遭警方壓制逮捕。事發當下許多乘客紛紛走避，但一名英勇的「口罩伯」挺身而出，上前壓制王女雙手，隨後一旁三名乘客也跟著衝上控制王女的行動，到站將王女帶出車廂壓制在地等警方到場。

▲北捷持刀傷人事件，4名乘客衝上壓制王女。（圖／chienchien86授權提供，下同）



有民眾在社群平台Threads上傳事發影片，當時少年遭王女拉住，臉部遭劃傷、車廂內遍布血跡，女乘客喊「放手」，隨後口罩伯見有可趁之機，立刻衝上前抓住王女雙手壓制，一旁三名乘客也跟著衝上制止王女，捷運到站後將王女壓制在地等警方到場，而其中一名壓制王女的口罩伯，其身分其實是台北市警局防治科警務正薛先得。

據了解，涉嫌傷人的王女，8日晚間搭捷運板南線時，疑似出現幻聽，並感覺遭到他人跟蹤，突然拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲男學生臉部遭劃傷約3公分；警消獲報，火速在板橋新埔站內將王女上銬壓制在地，並將受傷的男學生送醫。

警方目前已將王女帶回派出所，王女供稱，當時她搭車準備回家，途中感覺被跟蹤，才會持刀揮舞防衛。而受傷的男學生，由家屬陪同送醫，目前已無大礙，而警方將朝傷害罪偵辦。