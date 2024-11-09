　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷持刀攻擊學生！4英雄勇猛壓制砍人女　車廂內驚險畫面曝

記者劉人豪／台北報導

北捷8日深夜10時許驚傳持刀攻擊，42歲王姓女子在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，造成一名男學生臉部受傷，當場血濺滿地，隨後她也遭警方壓制逮捕。事發當下許多乘客紛紛走避，但一名英勇的「口罩伯」挺身而出，上前壓制王女雙手，隨後一旁三名乘客也跟著衝上控制王女的行動，到站將王女帶出車廂壓制在地等警方到場。

▲▼車廂內畫面內曝光！北捷女砍傷1人滿臉血　帥氣口罩伯上前抓手壓制。（圖／chienchien86授權提供）

▲北捷持刀傷人事件，4名乘客衝上壓制王女。（圖／chienchien86授權提供，下同）

有民眾在社群平台Threads上傳事發影片，當時少年遭王女拉住，臉部遭劃傷、車廂內遍布血跡，女乘客喊「放手」，隨後口罩伯見有可趁之機，立刻衝上前抓住王女雙手壓制，一旁三名乘客也跟著衝上制止王女，捷運到站後將王女壓制在地等警方到場，而其中一名壓制王女的口罩伯，其身分其實是台北市警局防治科警務正薛先得。

▲▼車廂內畫面內曝光！北捷女砍傷1人滿臉血　帥氣口罩伯上前抓手壓制。（圖／chienchien86授權提供）

據了解，涉嫌傷人的王女，8日晚間搭捷運板南線時，疑似出現幻聽，並感覺遭到他人跟蹤，突然拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲男學生臉部遭劃傷約3公分；警消獲報，火速在板橋新埔站內將王女上銬壓制在地，並將受傷的男學生送醫。

警方目前已將王女帶回派出所，王女供稱，當時她搭車準備回家，途中感覺被跟蹤，才會持刀揮舞防衛。而受傷的男學生，由家屬陪同送醫，目前已無大礙，而警方將朝傷害罪偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
刺穿子宮鬧人命　禾馨美女醫「正面照曝光」
北捷女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應
北捷女砍學生！4英雄勇猛壓制　車廂內畫面曝
北捷奪刀警官正面曝光　見侯友宜、局長喊：大隊長好！老師好！
11月秋颱爆發！　未來趨勢曝
勞動部公務員輕生　同事怒曝「長官下令不准蓋白布」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帳戶出現5百萬不明金流！偵查小隊長2度交保　逆轉遭羈押禁見

老婆約他「喝雞湯」　夫見火辣對話綠炸！

還原北捷砍人案！女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

北捷持刀攻擊學生！4英雄勇猛壓制砍人女　車廂內驚險畫面曝

汽車擋道沒禮讓！女駕駛怒比中指　1原因挨罰4千元變無罪

北捷「奪刀口罩伯」是侯友宜老部屬：這不是警察應該做的嗎

路邊阿伯突「臥射預備式趴下」　駕駛尷尬對視6秒

快訊／台南六甲小吃部今晨火警　1男雙腿燒燙傷

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

帳戶出現5百萬不明金流！偵查小隊長2度交保　逆轉遭羈押禁見

老婆約他「喝雞湯」　夫見火辣對話綠炸！

還原北捷砍人案！女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

北捷持刀攻擊學生！4英雄勇猛壓制砍人女　車廂內驚險畫面曝

汽車擋道沒禮讓！女駕駛怒比中指　1原因挨罰4千元變無罪

北捷「奪刀口罩伯」是侯友宜老部屬：這不是警察應該做的嗎

路邊阿伯突「臥射預備式趴下」　駕駛尷尬對視6秒

快訊／台南六甲小吃部今晨火警　1男雙腿燒燙傷

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

大聯盟官網評估佐佐木朗希身價飆！預測百大新秀可望排名第一

「新年式Mazda CX-60」試駕！入門好料配備給好給滿　後驅活潑更好開

GB200爆發期估落在明農曆年後　法人：散熱股搶先受惠

劉德華演唱會　「媚共」民粹炒作風波

離岸風機密集打樁「害漁民沒魚抓」？　學者：政府缺乏海洋規劃

陳傑鳴／北市房貸負擔率達70.69%　房市兩大隱憂浮現

10大速食店「雙11優惠」懶人包！炸雞桶、大薯全買1送1

朝聖香港藍瓶咖啡！三層樓高超美玻璃建築　優雅喝杯冷萃琴酒特調

18cm牛肉捲只賣55元炸出滿滿起司肉餡！隱身漢神巨蛋旁義式小餐館

中芯示警：成熟製程產能過剩　明年也不會有太大好轉

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

快訊／女搭捷運幻聽　持刀劃傷男學生

17歲男學生北捷遭砍！老師赴醫院探視

北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

快訊／北捷持刀攻擊2人受傷　現場壓制畫面曝光

更多熱門

相關新聞

北捷「奪刀口罩伯」　是侯友宜老部屬

北捷「奪刀口罩伯」　是侯友宜老部屬

北捷新埔站8日晚間發生傷人事件，行凶的42歲王女被一名英勇的「口罩伯」壓制，隨後被揭露身分是警察，還淡然的說「這不是警察應該做的嗎？」新北市長侯友宜也透過影片認出口罩警官，特別趕到派出所向他道謝，直誇「五告讚。」

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

17歲男學生北捷遭砍！老師赴醫院探視

17歲男學生北捷遭砍！老師赴醫院探視

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

關鍵字：

北捷持刀攻擊口罩伯台北市警局事件

讀者迴響

熱門新聞

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

快訊／女搭捷運幻聽　持刀劃傷男學生

17歲男學生北捷遭砍！老師赴醫院探視

北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面