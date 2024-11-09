禁忌姊弟戀命案！　富家女「金援小14歲嫩男友」懷孕喪命

▲埋伏員警（右）憑直覺叫了聲「阿銘」，凶手（左）反射性回頭，立刻遭到逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

16年前，彰化一名單身女子被勒斃在獨居的透天厝，令人驚訝的是，法醫解剖發現她懷有身孕，連親友都不知道。警方抽絲剝繭，查出小她14歲的劉姓男子涉有重嫌，但案發後人間蒸發，1個月後，警方循線掌握他的行蹤，並在關鍵時刻喊了一聲他的名字、確認身分，順利將他逮捕，但他就是不肯坦承犯行；警方找來劉母苦勸，最後劉母一句：「我會等你回來！」終於讓他俯首認罪。

2008年9月，彰化縣北斗鎮發生一起命案，39歲的死者小蓉（化名）家境優渥，父親在黃金地段買了1棟透天厝，1樓讓她收租，2、3樓由小蓉居住，她常回家探視父母，每天都會與母親通話，但連續數日音訊全無，電話也沒人接，母親覺得奇怪，拿鑰匙從後門上樓查看，驚見愛女陳屍3樓樓梯間，嚇得立刻向彰化縣警局北斗分局報案。

▲死者的父母買了一棟透天厝（圖）給她，沒想到獨居的女兒竟在此身亡。

勘驗勒痕 斷定為他殺

警方到場採證，發現屍體已腫脹，研判死亡數日，因挪動屍體到殯儀館時，看見死者脖子上綁了一條繩子，且現場無外力侵入痕跡，加上父母都說死者很宅，除了少數閨密，朋友不多，不可能與人結仇，初步研判是上吊自殺。但小蓉母親說：「不可能！女兒失聯前一天，還回家跟我們有說有笑，她沒有經濟壓力，生活無憂無慮；沒有男友，不會有感情糾紛，沒有理由自殺！」

▲警方勘驗現場，並未發現外力侵入的跡象，因此研判是熟人犯案。

當年偵辦此案的北斗分局偵查隊副隊長詹前祈（現任台中市警察局烏日分局偵查隊長）告訴本刊，警方直覺反應的誤判，很快就被糾正，因為第一次鑑識小組檢視屍體時，只看到脖子上有繩子，加上屍體腫脹，沒有仔細勘驗勒痕，等到法醫相驗，見到勒痕在脖子中間，立刻斷定是他殺。

詹前祈指出，上吊的勒痕一定在下巴，但若遭勒斃，施力方向是由前往後，勒痕會在脖子中間，而且有時候不只一道，甚至常出現死者抵抗、掙扎時的縱向抓痕（吉川線）。既然是他殺，詹前祈特別詢問小蓉的母親，確認案發時門窗均由內反鎖，警方因此研判，凶手肯定是熟人。

▲警方拉起封鎖線採證，確認命案現場的門窗是從裡面反鎖。

問題來了，警方查訪所有認識小蓉的親友，發現她的人際關係真的很單純，交往的都是學生時代的閨密，所有人都說她不可能與人結仇，案情陷入膠著。就在此時，檢察官下令解剖屍體，竟然意外發現死者有四個月的身孕。詹前祈說，小蓉的身材比較豐滿，看不出懷胎，父母以為她只是又胖了。誰是藍田種玉人？警方仔細勘驗現場後，並未在屋裡找到任何男性物品，不像是有男人會到她住處過夜的樣子。

年輕男友 消失1個月

這時小蓉的母親想起，幾個月前，小蓉曾帶一個年紀小她十多歲的男孩子到家裡，只說對方是朋友，因為年紀差太多，父母也不以為意。詹前祈說，如果這個男子是姐弟戀的男主角，他就是破案關鍵，警方再度查訪死者所有朋友，終於有所斬獲。

小蓉在鎮上開店的閨密告訴警方，小蓉曾帶名年輕男子到她店裡應徵，後來雖沒談成，但有留下人事資料，男子叫劉家銘，當年25歲，住在台中。

警方調閱口卡資料，發現他是一個頭髮微禿、有鬥雞眼的年輕男子，小蓉的母親與閨密都確認，小蓉帶的就是這名年輕人，立刻前往台中劉家找人。警方來訪，劉母立刻打電話給兒子，劉家銘說：「我馬上就回家！」接著掛掉電話，沒想到一直到深夜都不見人影，手機也關機，警方在他家附近埋伏數日，無功而返，劉家銘就這樣人間蒸發了1個月。

某天，劉家銘突然用公共電話打回家，告訴母親他在北部找工作，警方查出這支公共電話位於桃園，雖然當年路口監視器不普及，好在附近店家門口有支監視器，鏡頭就對準公共電話，警方調閱畫面、比對發話時間，發現有個打電話的男子身型與劉家銘很像，但是看不清楚。

母親相勸 終坦承犯行

警方認為劉家銘就住在附近，於是決定在公共電話附近埋伏，期待他再度出現，這也是沒辦法中唯一的辦法。不到一天，有輛計程車停靠路邊，一個年輕人下車，朝埋伏員警的方向走來，便衣員警覺得此人身型很像劉家銘，可是臉蛋不像，口卡裡的劉頭髮微禿，有鬥雞眼，但眼前這名男子五官還算端正。

就在擦身而過時，員警直覺就是他，於是叫了一聲：「阿銘！」劉家銘反射性地回頭，2名便衣員警立刻轉身控制對方，表明身分，並請他出示證件，果然是劉家銘。員警事後說，劉的長相跟口卡差太多，要不是相信直覺，恐怕就讓他逃了。

▲凶手劉家銘因為口卡照片跟本人不像，差一點逃過警方緝捕。

接受偵訊時，劉家銘表現得相當冷靜，甚至冷血，警方讓他看屍體照，也無動於衷。一開始他只承認跟小蓉是好朋友，否認是情人關係，警方問他，如果與死者只是普通朋友，案發後為何跑路？而且消失1個月，手機都不開？他才坦承2人是姐弟戀，也知道小蓉肚子裡的孩子是他的，但就是不承認殺人。

詹前祈說：「雖然劉家銘很冷靜，但他見到母親，卻立刻低下頭，而且神色顯得慌張，與之前的模樣判若兩人，所以我們請劉母幫忙勸他。」劉母告訴兒子：「那畢竟是你的小孩，如果是你做的，就勇敢承認，你也是我的小孩，不管你未來被關多久，我都會等你回來！」聽完這番話，他終於俯首認罪。

▲凶手劉家銘（右）被捕後否認犯案，直到劉母苦勸，他才俯首認罪。

祕密交往 起爭執釀禍

劉家銘向警方表示，他因為玩網路遊戲，認識大自己14歲的小蓉，2人很快發生親密關係，由於小蓉會給他錢，所以他也不好嫌對方年紀大，但他其實並沒有真心愛上小蓉，而小蓉因為差距14歲的姐弟戀，羞於讓親友知道，2人祕密交往，也成了他最好的保護傘。

案發當天，小蓉又因為劉家銘不願意去工作、小孩是否要生下來等問題吵得不可開交，小蓉告訴劉，孩子一定要生，她自己有能力撫養，劉無法認同，出手毆打她，雙方發生拉扯扭打，劉一時情緒激動，順手拿了條繩子套住小蓉，活活將她勒斃。犯案之後，劉拿走自己所有的物品、擦拭指紋，並將門反鎖後匆忙逃離現場。

▲劉家銘最後被判15年定讞，為自己的罪行付出代價。

由於罪證確鑿，劉家銘也坦承犯行，彰化地檢署很快將他依殺人罪起訴，法院審理認定他手段殘忍，造成死者家屬無可回復的傷痛，但考量他與死者家屬已達成和解，也深感後悔，最後將他判處15年徒刑定讞，要他為自己的罪行付出代價。



更多鏡週刊報導

【軟爛男斃孕女友】禁忌姐弟戀釀一屍兩命案 小鮮肉母一句話讓他認罪

【軟爛男斃孕女友1】單身多金女陳屍透天厝 法醫相驗1跡證讓自殺變他殺

【軟爛男斃孕女友2】遇害富家女沒男友竟懷孕 只有閨密見過的他人間蒸發