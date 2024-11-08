北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑：有人尖叫有人流血

▲台北捷運示意圖。（圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名42歲王姓女子8日深夜10時許，在台北捷運新埔站內持美工刀攻擊旅客，引起現場民眾恐慌，目前已被警方制伏。有目擊者表示，他還不清楚發生什麼事，就被推著跑了兩個車廂，「超可怕」。

許多網友在threads上分享目擊瞬間，「看到有人有突然開始跑，然後就被推了兩個車廂。X，超可怕…心跳超快」、「剛剛人就在北捷藍線列車現場，突然被夾帶全部人往前面衝。目前了解有旅客糾紛、一人拿刀劃傷另一人，特別感謝有乘客機警通報、北捷相關工作人員在進站新埔的第一時間就介入處理、列車不到三分鐘就恢復正常行駛」。

「從來沒有離死亡這麼近，我上了一班危險的列車」一名女網友表示，列車過江子翠站時，突然前面一陣騷動，「一群人在跑，不騙你，就像電影屍速列車一樣，有人在尖叫，我跟著也站起來跑了，完全不知道發生什麼事情，先跑再說，當下就是被推著跑，途中還一度跌倒在地。列車邊開，趕快爬起來繼續跑，可能有人按了緊急停車，列車進了新埔站，門一開就趕快衝出去，似乎是有人持兇器，已被壓制在月台上，有人流血了，有站內人員衝過來處理，我還在發抖，好可怕」。