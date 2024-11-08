圓山花博「周末成夜店」！噪音、毒品交易惹怒居民　勸導險被揍

▲台北圓山花博公園市集每到假日就人滿為患，噪音、髒亂問題引發當地民眾不滿。（圖／翻攝自Facebook／MAJI MAJI集食行樂，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北的夜晚有許多去處，除了信義區以外，近來圓山花博公園內的「MAJI MAJI集食行樂」市集也成為許多年輕人每到周末必去的夜生活勝地。不過，台北市議員陳怡君表示，已收到大量附近居民投訴，指市集的噪音、環境髒亂問題，以及疑似毒品交易現象，嚴重影響他們的生活品質，甚至有民眾因為出面勸阻，差點遭暴力相向，十分離譜。

陳怡君指出，自2022年以來，該市集已累積上百件噪音和環境髒亂相關投訴，附近居民抱怨，市集在每周五、六、日的晚上到清晨時段，會有大量的噪音和亂象，一些酒客在市集中播放大聲音樂、隨處吸菸、酒後亂丟垃圾，甚至在公共場所便溺或嘔吐，導致環境髒亂。此外，公園內的建築與設施也被大量塗鴉，包括天花板、廁所、指引牌及尿布台等，讓公園環境像是鬼屋，觀感極差。

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令人憂心的是，還有民眾向陳怡君爆料，該市集內可能存在毒品交易的情況，已嚴重違反公共秩序與安全。為此，陳怡君強調，產發局不該只是將美食區外包，賺錢了就不顧居民居住安寧，呼籲產發局應與餐酒館業者溝通及約束，並在合約上訂出相關規範，以確保在地居民的基本生活品質，警方也必須嚴格查辦疑似的毒品交易問題。

台北市產發局長陳俊安則指出，該市集是由外部廠商經營，並在合約中規定營業時間為上午10點至晚上10點，但實際上，廠商的營業行為已明顯超出合約範圍，因此局方已進行多次裁罰。

陳俊安表示，產發局將於今年年底與廠商重新議約，並將上述問題納入新的合約規範中，包括營業樣態、時間、範圍，以及周邊環境清潔等問題。此外，針對噪音問題，局方也將與花博公園的管理單位─會展基金會討論，在夜間將插座上鎖，以防止私接音響設備。

至於疑似的毒品交易問題，陳俊安強調，這是絕對不允許的行為，局方將與警察局共同研議防治和稽查手段，菸害問題則將與衛生局加強園區的稽查。