金門後浦草地野餐音樂節登場 　台金兩地共22台人氣餐車設攤

▲後浦草地野餐音樂節，邀請台金兩地共22台人氣餐車設攤。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金城鎮公所11月8日起一連三天於金城鎮莒光湖畔大草原廣場辦理「後浦草地野餐音樂節」，邀請台金兩地共22台人氣餐車設攤，鎮長李誠智歡迎大小朋友一起吃美食、聽音樂，體驗充滿鬆弛感與愜意的假日時光。

李誠智表示，金城鎮莒光湖畔擁有廣大草地空間，兒童喜愛的長頸鹿樂園，鎮公所自2020年開始舉辦野餐活動，獲得鄉親們廣大的迴響，今年在11月8日下午四時至九時，以及11月9日、10日的下午三時至九時，再度開辦後浦草地野餐音樂節，並且睽違兩年後，今年再度邀請台灣高人氣的餐車，以及金門當地餐車進行交流，打造特色餐車市集。

今年的餐車活動，有「啤先生MR.PIPI」、「巧克熊」、「燈塔」、「RIVER & TRUCK」、「這好咖啡」、「惡魔天使」、「沒有靈魂的餐車」、「THE OASIS 綠洲」、「路BEN小餐車」、「宅食-扎克」、「激飢叫海鮮」、「頭家嬤煙醺BBQ」、「Tanuki 狸たぬき66」、「NAKAMA」、「朝日三明治」、「純貝果」人氣餐車業者。另外，也邀請「Bull & Lady手作餐車」、「叁食雞蛋糕」、「3donuts 甜甜圈專賣」、「樂滷」、「津芝芳手作」等金門在地的餐車業者一起參與。

除了美食外，活動也邀請「自造幫」、「王哲威（威廉） & 羽忻」、「評逵 Ozzy」、「米特動物樂園 MIT Animals Paradise」、「擎天樂團」、「吳鎮安Diyang Wu」、「熾漪火舞」等多組團體進行演出。現場也規劃國外派對上常見的兒童臉部彩繪，以及小孩放電效果百分百的滾大球活動、彩繪大塗鴉等活動，要讓小朋友盡情遊戲，精彩可期，歡迎大小朋友到現場享受放鬆愜意的歡樂時光。

李誠智說，特別感謝廈門銀行贊助本次活動200張野餐墊，作為活動打卡贈送，以及提供民眾現場租借使用，歡迎鄉親利用假日帶小朋友出來，曬暖陽、吃美食、聽音樂，享受悠閒時光，感受金城後浦小鎮「慢活樂遊」的獨特魅力。