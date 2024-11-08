　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門後浦草地野餐音樂節登場 　台金兩地共22台人氣餐車設攤

▲▼ 2024金城鎮 Chill*野餐日-後浦草地野餐音樂節，鎮長李誠智邀請大家一起來野餐 大人充電 小孩放電 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲後浦草地野餐音樂節，邀請台金兩地共22台人氣餐車設攤。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金城鎮公所11月8日起一連三天於金城鎮莒光湖畔大草原廣場辦理「後浦草地野餐音樂節」，邀請台金兩地共22台人氣餐車設攤，鎮長李誠智歡迎大小朋友一起吃美食、聽音樂，體驗充滿鬆弛感與愜意的假日時光。

李誠智表示，金城鎮莒光湖畔擁有廣大草地空間，兒童喜愛的長頸鹿樂園，鎮公所自2020年開始舉辦野餐活動，獲得鄉親們廣大的迴響，今年在11月8日下午四時至九時，以及11月9日、10日的下午三時至九時，再度開辦後浦草地野餐音樂節，並且睽違兩年後，今年再度邀請台灣高人氣的餐車，以及金門當地餐車進行交流，打造特色餐車市集。

▲▼ 2024金城鎮 Chill*野餐日-後浦草地野餐音樂節，鎮長李誠智邀請大家一起來野餐 大人充電 小孩放電 。（圖／記者林名揚翻攝）

今年的餐車活動，有「啤先生MR.PIPI」、「巧克熊」、「燈塔」、「RIVER & TRUCK」、「這好咖啡」、「惡魔天使」、「沒有靈魂的餐車」、「THE OASIS 綠洲」、「路BEN小餐車」、「宅食-扎克」、「激飢叫海鮮」、「頭家嬤煙醺BBQ」、「Tanuki 狸たぬき66」、「NAKAMA」、「朝日三明治」、「純貝果」人氣餐車業者。另外，也邀請「Bull & Lady手作餐車」、「叁食雞蛋糕」、「3donuts 甜甜圈專賣」、「樂滷」、「津芝芳手作」等金門在地的餐車業者一起參與。

▲▼ 2024金城鎮 Chill*野餐日-後浦草地野餐音樂節，鎮長李誠智邀請大家一起來野餐 大人充電 小孩放電 。（圖／記者林名揚翻攝）

除了美食外，活動也邀請「自造幫」、「王哲威（威廉） & 羽忻」、「評逵 Ozzy」、「米特動物樂園 MIT Animals Paradise」、「擎天樂團」、「吳鎮安Diyang Wu」、「熾漪火舞」等多組團體進行演出。現場也規劃國外派對上常見的兒童臉部彩繪，以及小孩放電效果百分百的滾大球活動、彩繪大塗鴉等活動，要讓小朋友盡情遊戲，精彩可期，歡迎大小朋友到現場享受放鬆愜意的歡樂時光。

▲▼ 2024金城鎮 Chill*野餐日-後浦草地野餐音樂節，鎮長李誠智邀請大家一起來野餐 大人充電 小孩放電 。（圖／記者林名揚翻攝）

李誠智說，特別感謝廈門銀行贊助本次活動200張野餐墊，作為活動打卡贈送，以及提供民眾現場租借使用，歡迎鄉親利用假日帶小朋友出來，曬暖陽、吃美食、聽音樂，享受悠閒時光，感受金城後浦小鎮「慢活樂遊」的獨特魅力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／1歲嬰遭母凌虐慘死　狠父不制止5萬交保
快訊／黃珊珊複訊結束請回
洪曉蕾17歲「絕美學霸女兒」罕見露面
繼母嫌女兒不服教竟擅幫改名「壞」　內政部介入
戶外婚宴「蒼蠅飛滿桌」！發毛畫面曝　她怒控：小孩燒到40度
快訊／高雄1歲男嬰頭部重創亡　確認遭凌虐
呂政璋今閃辭　黃揚明：難道有料要被爆了
百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！　替代方案網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府　雙方深化友好交流

嘉義縣推「犬便不落地」政策　最高開罰6000元

馬公警分局打詐儀錶板上線　乘著冬天的東北風強棒出擊

宿321社區設計展　台南民德國中美術班體驗入住

金門後浦草地野餐音樂節登場 　台金兩地共22台人氣餐車設攤

雲林土庫商工趙偉全主任熱忱奉獻！　獲救國團學校教育服務獎

雲林花生收成！產量低迷飆高價　農民輪班守護曝曬

全職媽媽重返職場　勞動部婦女再就業計畫添助力

報名要快！「永靖謝平安」12月登場　小龍女合體將再掀高潮　

南消舉辦康慈長照中心自衛消防編組演練　南消四大關心長者安全不缺席

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

胡瓜砸千萬辦演唱會「突嗆黃安討厭」　康康：不要幫我們得罪人！

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

坦言接拳賽「想一戰成名」　蹦闆笑：統神唯一優勢沒了

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府　雙方深化友好交流

嘉義縣推「犬便不落地」政策　最高開罰6000元

馬公警分局打詐儀錶板上線　乘著冬天的東北風強棒出擊

宿321社區設計展　台南民德國中美術班體驗入住

金門後浦草地野餐音樂節登場 　台金兩地共22台人氣餐車設攤

雲林土庫商工趙偉全主任熱忱奉獻！　獲救國團學校教育服務獎

雲林花生收成！產量低迷飆高價　農民輪班守護曝曬

全職媽媽重返職場　勞動部婦女再就業計畫添助力

報名要快！「永靖謝平安」12月登場　小龍女合體將再掀高潮　

南消舉辦康慈長照中心自衛消防編組演練　南消四大關心長者安全不缺席

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府　雙方深化友好交流

表面友善、實則滿肚子壞水三大星座！TOP 1神秘當偽裝　個性冷靜超懂算計

正妹空姐與「小氣機師」交往曝摳門事跡！　小S一聽傻眼：無可原諒

美兒少猥褻犯入台AIT早就示警　葉元之轟：政府蹣跚像恐龍

【廣編】momo雙11保健品優惠價、贈品大放送　善存、挺立、克補最高回饋38%

快訊／1歲嬰頭部重創亡解剖　母長期凌虐！狠父不制止5萬交保

呂政璋喊「台灣政治遠比國際商業還複雜」　接台灣金聯第3天閃人

快訊／先送廉政署再移北檢！黃珊珊複訊結束　訊問6小時獲請回

建商打出「回頭價」　台中房市現軟著陸現象

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

地方熱門新聞

桃園跨年晚會傳停辦？　黃敬平曝二說法

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

中警分局證實偵查隊長曾受邀到汽旅

南投市民族路封街供民眾攝影師捕捉懸日美景

桃園社會住宅蓋太慢！　詹江村提良方

郭再欽等人台南學甲不法掩埋爐碴仍有數十萬噸未清除完

桃園中路重劃區路不平　發生多起民眾跌倒

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

中小微企業振興計畫　蘇俊賓：擇重點優先補貼

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

在地深耕成果驚花蓮慈院38人獲選優良醫師

2024「台南香腸節」首度熱鬧登場

南投縣永續旅遊獎勵計畫迎來泰國首發團到訪

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

更多熱門

相關新聞

金城鎮區段徵收工程「揚塵飛揚」　住戶氣炸：掃不完

金城鎮區段徵收工程「揚塵飛揚」　住戶氣炸：掃不完

「金城鎮第三期區段徵收工程」施工期間造成周邊空氣品質惡化，引起民眾不滿，控訴工程車離開工地後未經適當清潔，導致砂石污染道路，造成附近車輛與住家頻繁受到塵土侵擾，住戶打掃清潔的頻率比以前高出許多，影響鄰近居民的生活品質。

8歲女童「搖滾台中」走失主動找警察

8歲女童「搖滾台中」走失主動找警察

60人公園野餐　豹子突然衝進人群中撕咬

60人公園野餐　豹子突然衝進人群中撕咬

陳毓襄極致演繹「青春與史詩」奇美音樂節壓軸場移師衛武營

陳毓襄極致演繹「青春與史詩」奇美音樂節壓軸場移師衛武營

金門坑道音樂節登場　1200人到場欣賞

金門坑道音樂節登場　1200人到場欣賞

關鍵字：

音樂節金城鎮野餐餐車愜意

讀者迴響

熱門新聞

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

葛斯齊被惹毛爆將公布王定宇緋聞消息來源

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」

貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

即／演員李振豪拐49台人當豬仔　第一波判刑18年定讞

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面