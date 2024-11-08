大安區也爆首例本土登革熱！北市連2天新增病例「感染源都不明」

▲北市大安區也出現登革熱病例。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

大安區也爆本土登革熱！北市衛生局今（8）日公布新增1例本土登革熱病例，是一名大安區40多歲男性，個案潛伏期間無出國也無新北市登革熱管制區活動史，感染源尚待釐清。北市昨日公布萬華區出現本土登革熱，今日大安區也新增病例，衛生局表示，目前疫調個案無共同生活、活動範圍，比較像是獨立個案，至於是否和新北群聚疫情相關，會請疾管署協助基因定序釐清。

北市衛生局科長張惠美表示，個案於10月31日起陸續出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉及出疹等症狀，就醫後通報採檢，8日研判為確定病例。個案潛伏期間無出國也無新北市登革熱管制區活動史，感染源尚待釐清。

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北市衛生局表示，大安區公所已於8日下午召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。113年截至11月8日下午3時，台北市累計50例登革熱確定病例，其中45例境外移入，5例為本土病例，前3例本土病例之基因定序結果與新北市新店及中和區群聚事件相同。

北市衛生局說明，接獲疑似登革熱病例通報後立即進行疫情調查、執行戶內外孳生源清除及環境噴藥，請市民務必配合疫情防治工作，將環境巡視及清除戶內外病媒蚊孳生源等環境整頓工作視為日常生活一環，以保護自己和家人及其他社區民眾的健康，避免登革熱於社區蔓延。

北市衛生局表示，化學防治噴藥雖可立即達到降低環境中病媒蚊密度效果，但進行病媒蚊孳生源清除才是登革熱防治的根本，如須至登革熱流行區活動時，請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。