拿「健康神掌」打死信徒！6邪教幹部全無罪　判決理由曝光

▲在「中華白陽四貴靈寶聖道會」幹部的余女、詹女、一對林姓雙胞胎姐妹花以及2名許姓女子等，涉嫌持拍痧板打死游姓女信徒，一審宣判無罪，現理由曝光。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市大里區去年發生離奇命案，35歲游姓女子疑似遭「中華白陽四貴靈寶聖道會」的6名女幹部，拿刮痧板打到全身瘀青暴斃，死相悽慘。警方調查，該道會過往就曾發生以「借竅驅魔」名義打死信徒，且案子還在審查中。台中地院今上午宣判，認為游女平時就會拿拍痧板「自拍」，也會請人幫拍打，且被告6人與死者是舊識，無充足證據顯示有對死者不滿而想教訓被害人，因此判處6人無罪，全案還可上訴。

涉案的余女、詹女、一對林姓雙胞胎姐妹花以及2名許姓女子等，都是「中華白陽四貴靈寶聖道會」幹部，分別擔任會內的總道長、隊長以及誆稱可以讓仙佛借竅附身的三才。離譜的是，該會創會長林欣月在5年前就曾發生以借竅驅魔名義打死信徒，林欣月和會內幹部遭傷害致死罪起訴，目前案件還在審理中。

余女等被告6人在法庭上均否認有犯行，法官認為，游女平時就會使用俗稱「健康神掌」的綠色拍痧板，對自己身體進行理療、拍打，也會請他人協助；無法排除是死者主動要求協助理療、拍打，且被告6人與被害人相識多年，大多年紀相仿，平常互動並無嫌隙、不合，並無充足證據顯示被告6人有對死者心生不滿，而想出手教訓，依刑事訴訟法無罪推定、嚴格證明之證據法則，不能以臆測方式認定被告等人構成犯罪，因此將6人全部判決無罪。