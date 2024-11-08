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苗栗男車停騎樓慘被偷　烏龍真相曝！拆牌又違停遭拖吊

▲車主擅自拆除車牌違停，警方調閱路口監視器才確認被交通隊拖吊保管，確認是烏龍報案。（圖／記者楊永盛攝）

▲車主擅自拆除車牌違停，警方調閱路口監視器才確認被交通隊拖吊保管，確認是烏龍報案。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市游姓民眾日前發現停於騎樓的轎車不翼而飛，報警表示車子被偷，警方擴大調閱監視器，「偷車賊」竟是警方的拖吊車。真相是車主擅自拆下車牌還違規停車，遭人報案被拖吊移置保管，烏龍一場。

頭份警分局今（8）日指出，頭份派出所6日傍晚接獲游姓民眾報案，指稱他5日10時許將車輛停放頭份市中山路旁騎樓，翌日卻發現車輛不知去向，警方受理後調閱該車行車軌跡，未發現該車行蹤。

警方再追問，車主才表示剛剛另買新車，開了17年的舊轎車打算近日內到監理單位停牌，才先將車牌拆下、停在騎樓，後經警方擴大調閱附近路口監視器，才確認轎車竟是6日下午4點多，因違規停車、加上沒有懸掛車牌，遭警察局交通隊拖吊移置至竹南保管場，確認非遭竊，警方將通知車主銷案。

警方呼籲，用路人停車應遵守交通規則不得違停，也不可任意拆除車牌，依據道路交通管理處罰條例第12條第四項規定，汽車未懸掛號牌於道路停車者，處新台幣3,600元以上1萬800元以下罰鍰，汽車並當場移置保管及扣繳其牌照。另外，用路人如發現車輛疑似遭拖吊，請查看地面上有無以粉筆書寫拖吊場名稱及電話，或打電話至拖吊場查詢，避免發生誤報情事。

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