　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

沒耐心了　調查：逾半網友偏好內容「要能1分鐘讀完」

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

文／中央社

資策會MIC調查顯示，18到25歲與26到35歲年輕族群高度偏好「限時動態」內容形式，比例分別為55%與46%；此外，過半網友偏好閱讀1分鐘內可閱讀完畢的內容，顯示消費者對圖文閱讀的耐性已愈來愈有限。

資策會產業情報研究所（MIC）今天（7日）發布台灣社群平台與通訊軟體用戶行為調查。網友前5大常用社群平台，依序為Facebook（70%）、YouTube（53%）、Instagram（34%）、PTT（11%）與Dcard（9%）

資策會MIC觀察，網友對通訊軟體與社群平台的內容形式偏好，前5名中，限時動態（37%）比例最高，其他為錄播影片（34%）、直播影片（26.1%）、純文字（25.7%）與2D圖與照片與資訊圖表（25%），前3名皆為影像類型，第4、5名的文字與圖表類型，排名與比例皆較前1年下降。

調查顯示，18到25歲與26到35歲年輕族群對於限時動態有高度偏好，比例分別達55%與46%。針對社群圖文廣告。資策會MIC產業分析師洪齊亞表示，有過半網友偏好閱讀1分鐘內可閱讀完畢的內容，其次偏好10字以內的關鍵字，說明消費者對圖文閱讀的耐性與注意力已愈來愈有限。

資策會MIC分析，不同世代常用社群平台已出現顯著差異，18到25歲在YouTube、Instagram的常用比例逾6成，在Instagram比例遠高於整體平均，而Facebook以35歲為分水嶺出現差異，18到35歲常用比例低於6成，36到65歲約75%。

洪齊亞表示，網友使用社群平台的前3名原因，「觀看娛樂內容」已取代「親友關注交流」成為第1名，而第3名「獲取新聞資訊」比例較前1年提升，社群平台已從社交溝通為核心，轉變為重要的綜合資訊接收途徑。

至於通訊軟體偏好，調查顯示，台灣網友最常用的2大通訊軟體為Line（87%）與Messenger（24%）。

洪齊亞表示，Line已從社交與商務工具轉變為消費工具，雖然親友聯繫（76%）仍為最大宗用途，比例已較前1年下降，相反的，消費功能常用比例皆較前1年提升，包含行動支付、接收與瀏覽資訊、購買商品、行動會員卡與集點卡等。

資策會MIC調查期間為2023年第4季，採網路調查，有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差正負3個百分點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
綠鬣蜥「死好幾次」重複詐補助款！紅豆田被剃光頭慘況曝
快訊／一家4死2人燒到碳化　家屬悲痛認屍
快訊／高雄1歲大男嬰　頭部重創死亡
超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙：超香
九孔火燒車後首度露面　大罵王中平誤導　害他賠百萬
總預算僵局落幕！禁伐補償追加預算發6萬、健保點值明年6月達標
台積電安啦！川普不撤銷晶片法案　可望保留大部分內容
阿嬤淚崩「小姊妹牽手入夢」：痛哭磕頭跪別

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

網紅出國帶行動電源！「1原因」險被沒收　過來人揭規定：是常識

沒耐心了　調查：逾半網友偏好內容「要能1分鐘讀完」

實測／Nothing Ear (open)體驗　音質、舒適度極佳但要「戴得進去」

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

網紅出國帶行動電源！「1原因」險被沒收　過來人揭規定：是常識

沒耐心了　調查：逾半網友偏好內容「要能1分鐘讀完」

實測／Nothing Ear (open)體驗　音質、舒適度極佳但要「戴得進去」

雙11開搶！「日本、越南機票買1送1」8888元　機加酒11111元起

威能帝意外沒打12強　本季投球局數是關鍵

總預算明付委！三黨代表簽字獨缺麥玉珍　不簽名理由曝光

簡舒培PO裁定書！民眾黨：違反偵查不公開　把聲請扣押理由當裁定收賄

麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

信義區養生膳食店遭爆「洗衣袋煮中藥滷包」　衛生局稽查揪3缺失

千萬勞工注意！勞工職業災害保險費率調整　明年適用

陸委會：川普若對陸加60%關稅　台商恐進一步移出

在野黨不再以法律案要預算？　柯建銘：有共識就解決「不需叫他們發誓」

先探／黃金、比特幣領銜創新高

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

3C家電熱門新聞

網紅出國帶行動電源！「1原因」險被沒收

實測／Nothing Ear (open)體驗

逾半網友偏好內容「1分鐘讀完」

10月手機降價Top 15出爐！

微星1111購物節登場！最殺攻略

Macbook可以繼續等？

iPhone更新iOS後頻傳「呻吟聲」！內行揭1APP搞鬼

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

LINE必備「9種功能」一次看

FB上互搜就變...「建議好友」？

老牌AC插頭行動電源也爆炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面