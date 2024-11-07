今年規模5.5↑地震已35起「創14年新高」　專家：大地震時代來臨

▲郭鎧紋表示，今年規模5.5以上地震累計35起，已經創下14年來新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣東部海域今（7日）凌晨接連3起地震，最大一起規模達5.5。地震專家郭鎧紋表示，這是0403強震的餘震，比較特別的是，今年規模5.5以上地震達35起，已經寫下14年來最高，而其中超過30起地震都圍繞著0403強震的震央，而台灣與日本都進入大地震時代，民眾還是要注意，做好地震防範措施。

台灣東部海域今（7日）凌晨接連3起地震，其中發生在凌晨1時19分、芮氏規模5.5地震，全台都有感，花東最大震度達4級。稍早中央氣象署地震測報中心也表示，3起地震都是屬於0403強震的餘震。

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▲今天凌晨規模5.5地震，為0403強震的餘震。（圖／氣象署提供）

地震專家郭鎧紋表示，規模達5.5是0403強震的餘震，釋放能量相當於0.088顆原子彈釋放能量，震央位於0403強震震央的南邊，預估未來仍會有餘震，加上台灣與日本都進入大地震時代，民眾還是要注意，做好地震防範措施。

此外，郭鎧紋表示，今年規模5.5以上地震達35起，已經是2011年至今，14年來最多，而過去14年來，規模5.5以上地震平均約6到8起，超過30起的僅有2022年的33起，今年尚未結束，就發生35起，而且超過30起都圍繞在0403規模7.2強震的震央，顯示未來可能還會發生規模5.5以上的餘震，民眾仍要注意。