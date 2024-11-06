全國首創「救命之星」榮譽胸章　金門縣消防局表彰救護人員

▲全國首創金門「救命之星」榮譽胸章，表彰救護人員卓越表現。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

金門縣消防局今(6日)舉行特別的授章儀式，公開頒發全國首創的「救命之星」榮譽胸章，以表彰在到院前緊急救護勤務中表現卓越的救護人員。此次授章的有金沙分隊隊員陳奕順、蔡忠穎、張埂賓，金湖分隊隊員黃志中、洪國榮、廖育晉等6人。

過去幾年，金門縣緊急救護件數與人數逐年攀升，反映出縣民對於急救服務的需求日益增加。消防局的統計數據顯示，到院前心肺功能停止救護案件數從110年的56件增加到112年的88件，而經消防局救護人員急救後恢復生命徵象者從110年的4件增加到112年的20件，急救成功率也從110年的7.14%上升到112年的22.72%，顯示消防局對於急救技術持續精進。

為彰顯出勤同仁的辛勞與功績，消防局設計了二款榮譽胸章，其中「救命之星」榮譽胸章分為銀章與金章兩顏色，消防人員執行緊急救護勤務遇到院前心肺功能停止案件，將病患從鬼門關救回，並符合特定條件者，可獲頒「救命之星」銀章1枚，累積3枚銀章可換發「救命之星」金章1枚。

呂英華局長表示，每一次的救護行動都可能改變人們生命的軌跡，也是維持一個美滿家庭於不墜的機會。他們感謝每一位同仁的無私奉獻，正是他們的專業和敬業精神，讓更多患者能夠重獲新生。這次的授章活動不僅是對救護人員的表彰，更是對本縣到院前緊急救護技術提升認證。