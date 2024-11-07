快訊／訊問約3.5hrs請回！　陳佩琪上車離開廉政署

▲京華城案，陳佩琪證人身分2度遭檢方約談，3.5小時後離開廉政署。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積弊案中，遭收押至今，日前北檢向法院聲請延押，台北地院裁定延押2個月，並禁止接見通信，全案仍在查，而柯文哲妻子陳佩琪因多次使用ATM存款，金流來源仍有待釐清，檢廉7日第2度以證人身分，約談陳佩琪到案說明，經約3.5小時的訊問後請回，稍早她坐車離開，從一早現身至上車離開，均無任何回應。

▲陳佩琪7日上午現身。（圖／記者劉昌松攝）