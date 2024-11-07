▲高雄三民區鼎中路今日凌晨發生3死火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區鼎中路一處民宅今（7日）凌晨0時37分許發生3死2命危火警，鄰居聽聞爆炸聲後，一看民宅全是濃煙嚇壞報警，大火疑從住宅1樓延燒至2、3樓，屋主董男夫妻從2樓被救出後送醫恢復呼吸心跳。董男的王姓妻子在三民區清潔隊工作，原本是跟垃圾車收垃圾的外勤工作，但一年多因勸阻民眾，竟遭拉下垃圾車摔斷腿，迄今仍需撐著柺杖行走，後來也轉成在清潔隊負責回收垃圾拆除分類的工作，同事們都稱讚王女對人很好，很客氣，每次大甲媽出巡，她們都會全家出動去遶境，是虔誠的媽祖信徒，沒想到卻遭到火劫。

這起火警發生在今天凌晨0時37分許，據附近鄰居轉述，當時先是聽到類似鞭炮聲音後，突然就爆炸碰一聲很大聲，隨後一看民宅已全是濃煙，嚇壞報警。

▲命危的女屋主在三民清潔隊工作。（圖／記者陳宏瑞攝）

警消趕赴現場後，於2樓救出屋主董男(61歲)、以及其妻王女(55歲)，當下2人一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象，目前均於加護病房觀察中。

此外，在3樓處發現2具焦屍，其中董男的72歲哥哥、另名女子則疑為董男的大姨子，尚待警方進一步確認。而董男的17歲兒子從3樓被救出後，經送往榮總搶救後仍宣告不治，惡火共造成3死、2命危。

據了解，命危的王姓女主人在三民區清潔隊工作超過10年，原本負責掃街的工作，後來則跟著垃圾車去收垃圾，相當負責認真，但一年多前某次值勤時，一位民眾想把環保垃圾丟到一般垃圾的垃圾車，王女出言勸阻，竟遭該民眾直接拽下車，王女摔車斷腿，至今仍撐著柺杖行走，而清潔隊也將她轉進內勤工作，負責拆除回收的各項垃圾，再進行分類，同事都稱讚她人客氣，對人很好，只希望她能早日脫險。