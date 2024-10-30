安親班師載3學童撞垃圾車被KO「垂直掉進大排」　驚悚畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮一名安親班女老師，昨(29日)下午開車載著3名小學生，行經大園橋交叉路口時，與溪湖鎮清潔隊垃圾車發生碰撞後，墜落一旁大排水溝內，造成車上4人與1名隨車清潔隊員手腳擦挫傷，所幸無生命危險。現在，驚悚瞬撞畫面曝光。

▲自小客車與清潔隊垃圾車發生碰撞栽落大排水溝。（圖／民眾提供）

從垃圾車曝光的撞擊畫面，可以看出撞擊當下，垃圾車與轎車行經交叉路口時發生擦撞，垃圾車車頭撞擊轎車左側車身，再將轎車推撞墜落一旁大排水溝內。

車禍現場一片狼藉，垃圾車窗噴飛、車頭凹陷，而白色轎車碰撞後撞到橋墩，連人帶車垂直栽落大排，整輛車子撞到面目全非，車窗及擋風玻璃變形噴落，學生的書包及帽子也瞬間噴飛到車上及道路上。當時自小客車上是一名安親班女老師開車，副駕坐的男學生有繫安全帶。後座則是男學童及女學童，撞擊後4人皆受到擦挫傷送醫院救治，所幸無生命危險。

警方初步調查，車禍發生於今日下午4點25分許，當時清潔隊44歲林姓司機駕駛垃圾車，沿著青宅巷往東向行駛，35歲胡姓女老師則駕駛白色轎車，載著剛下課9歲黄姓女童、8歲何姓男童、11歲陳姓男童，由埔港路往南方向行駛。

雙方行經交叉路口時，疑未減速因而發生擦撞，結果清潔車前車頭撞擊轎車左側車身，自小客瞬間掉進一旁大排水溝內，至於確切的車禍肇事原因，尚待警方調查釐清。