酒店妹靠意志力「花3年戒毒」！執行人員同意她分期繳罰鍰

▲周女曾在酒店上班、不慎染上毒癮，而遭裁處4萬元罰鍰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名周姓女子曾在酒店上班，期間染上毒癮，因為2度被查獲持有毒品，遭到裁處4萬元罰鍰。不過，法務部執行署新北分署執行人員上門時發現，周女已經洗心革面，花了3年成功戒毒，於是同意辦理分期繳納，如今罰鍰也已全數繳清。

周女年滿20歲時因為經濟問題，曾到酒店上班，期間又因為遇人不淑染上毒癮，2度因為持有3級毒品K他命，遭到裁處4萬元罰鍰，2015、2016年間被移送執行署新北分署執行。

不過，當時周女名下無財產，新北分署只能核發執行憑證。直到2024年3月間，台北市刑大檢附執行憑證，再移送新北分署執行，執行人員收案以後才發現，周女目前在餐廳任職。

▲周女曾在酒店上班、不慎染上毒癮，而遭裁處4萬元罰鍰。（示意圖／新北分署）



周女2024年4月間前往新北分署，執行人員當即勸告，務必繳清欠款、或辦理分期繳納，否則會核發執行命令給任職的公司，直接扣押薪資。

對此，周女則表示，她因為被查獲毒品而遭罰，更曾被送往戒治所2個月，後來靠著意志力，花3年成功戒斷毒癮，如今在火鍋店有晉升機會，也有結婚的打算，深怕公司知道她的陳年往事，會影響往後的工作，因此希望能夠辦理分期繳納，每期繳交5,000元。

執行人員得知周女的處境，同意了分期的請求，周女也確實按月繳納，如今已經將欠費繳清。新北分署對此呼籲，民眾應遠離毒品，以免害人害己、傷及荷包。

新北分署還說，萬一受到裁罰，也應該自動繳納罰鍰，或是辦理分期繳納、按時繳款，以免遭到強制執行。