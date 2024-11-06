苗栗男乳頭狂滲血！一壓「2呎血柱噴醫師臉」　竟是罹患乳癌

▲醫師林澤村提醒，若有出現男性乳癌症狀，一定要及早就醫，才能早期發現早期治療。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗一名62歲王姓男子連續好幾個月有右乳頭出血的症狀，日前到苗栗市大千綜合醫院就醫，醫師在門診檢查時，只是輕壓其乳頭，竟噴出1、2呎高(60.96公分)的細血柱，立即安排手術切片做化驗，結果竟是罕見的男性乳癌，手術切除、目前藥物控制中。

大千綜合醫院一般外科醫師林澤村今天表示，王姓男子日前看診時主述，數月以來右乳頭不明原因滲血，讓他相當困擾，他用手觸壓檢查時，輕壓患部右乳頭時，竟噴射出1、2呎高的細血柱，還噴到醫師臉部和身體，趕緊安排王姓男子接受一系列檢驗，後來確診為乳癌第2期，

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林澤村指出，王姓男子接受乳暈及乳頭的乳房根除手術，加上前哨淋巴結化驗結果為陽性，因此又再接受腋下淋巴結的清除手術，所幸發現得早，術後持續以藥物穩定控制中。

林澤村說，男性乳癌較女性乳癌相對罕見，約佔所有乳癌病例的1%，發生的原因包含：遺傳、荷爾蒙失衡、高齡（多發生在60~70歲）、肥胖、酗酒、接受過胸部放射治療等。主要症狀有乳房變化（症狀：乳頭附近出現腫塊、乳頭凹陷或變形、乳頭分泌物）及皮膚變化（症狀：乳房皮膚發紅腫脹、皮膚出現凹陷或橘皮樣變化、乳頭或乳暈出現潰瘍）。

林澤村表示，乳頭分泌物常見的有三種：1.因內分泌失調而產生的白色乳汁、2.無色或淡黃色的組織液、3.紅色血水。若乳頭分泌物為紅色血水，則有5~25%癌症的發生率；而導致乳頭分泌紅色血水的原因，主因是乳頭的乳腺管裡面生出微小腫瘤，稱為乳腺管內乳突瘤，治療方式只能以手術切除處理。

林澤村提醒，雖然男性罹患乳癌的機率較低，但不代表完全不會發生，加上男性對乳癌的認知度較低，往往被診斷時已是晚期，建議若有發現異常症狀，一定要及早就醫檢查，若有家族病史者，更應定期進行篩檢，才能早期發現、早期治療。