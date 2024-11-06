【廣編】2024 Molton Brown聖誕專屬英式香氛傳遞歲末心意　聖誕倒數月曆獻給期待非凡的您

圖、文／微風廣場提供

2024年聖誕節，英國奢華香氛品牌Molton Brown推出全新節日系列，將「贈禮藝術」推向新高度，慶祝那些塑造我們生活的重要人際關係與珍貴回憶。過去50多年來，Molton Brown透過精心設計的產品和量身訂製的服務，將每份贈禮轉化為心意的傳達，無論是象徵永恆友誼的紀念，還是一見鍾情的浪漫見證，品牌始終用細膩的香氛表達對於關係的理解與尊重。

在這個充滿感激與歡慶的節日，Molton Brown希望每一份禮物都能更具意義，從獨特的大理石紋限量包裝，到充滿節日氛圍的精緻香水，每一份贈禮都蘊含著品牌對於藝術、感官與情感的深刻詮釋。隨著聖誕倒數，精心挑選的產品將為節日注入芳香與溫暖。「你了解他們，而Molton Brown了解贈禮。」

Molton Brown在原料選擇和永續性上毫不妥協，大部分產品在英國赫特福德郡的工廠製造。該工廠目前已達到零垃圾填埋狀態，並全力用100%可再生能源，從未進行動物測試。

2024年度鉅獻Molton Brown耶誕倒數月曆 ，11/4於微風復興店及微風信義店限量發售，與Molton Brown一起倒數節日的來臨。

Molton Brown專櫃資訊 :

微風復興

地址: 台北市松山區復興南路一段39號G樓

微風信義

地址: 台北市信義區孝東路五段68號2樓

微風精品線上Molton Brown：https://reurl.cc/ykYoe2