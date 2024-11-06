　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】2024 Molton Brown聖誕專屬英式香氛傳遞歲末心意　聖誕倒數月曆獻給期待非凡的您

▲▼Molton Brown,聖誕專屬,微風廣場。（圖／微風廣場提供）

圖、文／微風廣場提供

2024年聖誕節，英國奢華香氛品牌Molton Brown推出全新節日系列，將「贈禮藝術」推向新高度，慶祝那些塑造我們生活的重要人際關係與珍貴回憶。過去50多年來，Molton Brown透過精心設計的產品和量身訂製的服務，將每份贈禮轉化為心意的傳達，無論是象徵永恆友誼的紀念，還是一見鍾情的浪漫見證，品牌始終用細膩的香氛表達對於關係的理解與尊重。

在這個充滿感激與歡慶的節日，Molton Brown希望每一份禮物都能更具意義，從獨特的大理石紋限量包裝，到充滿節日氛圍的精緻香水，每一份贈禮都蘊含著品牌對於藝術、感官與情感的深刻詮釋。隨著聖誕倒數，精心挑選的產品將為節日注入芳香與溫暖。「你了解他們，而Molton Brown了解贈禮。」
Molton Brown在原料選擇和永續性上毫不妥協，大部分產品在英國赫特福德郡的工廠製造。該工廠目前已達到零垃圾填埋狀態，並全力用100%可再生能源，從未進行動物測試。

2024年度鉅獻Molton Brown耶誕倒數月曆 ，11/4於微風復興店及微風信義店限量發售，與Molton Brown一起倒數節日的來臨。

Molton Brown專櫃資訊 :
微風復興
地址: 台北市松山區復興南路一段39號G樓
微風信義
地址: 台北市信義區孝東路五段68號2樓
微風精品線上Molton Brown：https://reurl.cc/ykYoe2

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中社區大樓巨響！　婦人14樓墜落亡
快訊／林靖恩超商拿走25元飲料爽喝　判罰出爐
快訊／川普率先破200票！　「205：117」領先
快訊／川普暫領先　比特幣飆漲！逼近史上新高
大選投票日　美投票站2工作人員死亡
快訊／陳玉珍牙齒被打斷！　畫面曝
快訊／徐若瑄罹癌首發聲！　最新近照公開

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】BREEZEONLINE雙11於11／1開跑！全站「最高回饋39%」限時封神單品天天2折起

【廣編】2024 Molton Brown聖誕專屬英式香氛傳遞歲末心意　聖誕倒數月曆獻給期待非凡的您

雙11秘笈「投資健康」最划算！大研生醫「滿額禮送到手軟」寵粉再抽最新iPhone

全球首例！髮膚之美「從日常開始」全家攜手歐萊德推Bio永續美妝系列

驚！臺北榮總「心理變態矯治中心」紀念杯　北榮澄清：確定遭冒用名義

雙11好康快收！137家拿坡里「買炸雞桶送披薩」爽吃2周

【廣編】星粉最愛！人氣熱銷「星巴克太妃核果風味拿鐵」限定回歸

7-11特大美式「買11送11杯」！超商咖啡優惠來了　囤貨趁這波

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

【廣編】2024 Molton Brown聖誕專屬英式香氛傳遞歲末心意　聖誕倒數月曆獻給期待非凡的您

雙11秘笈「投資健康」最划算！大研生醫「滿額禮送到手軟」寵粉再抽最新iPhone

全球首例！髮膚之美「從日常開始」全家攜手歐萊德推Bio永續美妝系列

驚！臺北榮總「心理變態矯治中心」紀念杯　北榮澄清：確定遭冒用名義

雙11好康快收！137家拿坡里「買炸雞桶送披薩」爽吃2周

【廣編】星粉最愛！人氣熱銷「星巴克太妃核果風味拿鐵」限定回歸

7-11特大美式「買11送11杯」！超商咖啡優惠來了　囤貨趁這波

快訊／台中社區大樓驚傳巨響！婦人14樓墜落亡

美2024大選競選費用逾5126億　創史上新高

習近平湖北視察「空降兵部隊」　訪縣級博物館指示：讓文物活起來

民調：選民為民主投賀錦麗　為移民與經濟投川普

U19籃球聯盟　民生國小莊子暘轟炸籃框

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

爺孫戀林靖恩超商當家！拿走25元到隔壁早餐店爽喝　遭判罰金3千

山東號航母向西北航行　進行20次艦載機起降

全國職場達人盃華醫校友奪下金銀牌　優異表現師生與有榮焉

翁路邊採20朵野菇吃！出現幻覺看到阿飄　醫一驗驚呼是「魔菇」

消費熱門新聞

7-11特大美式「買11送11杯」

蘋果怎麼挑才好吃？採買、保存秘訣大公開

吳宗憲、林襄聯手50位直播主　打造全台網紅直播娛樂秀

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店

統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

拿坡里雙11限定買炸雞桶送披薩！

網驚呼比演唱會還難搶！「德國雙人」雙11超殺優惠這一物必買

麥當勞「11大優惠券」本周限定

全聯買1送1來了！還有11元搶家電

摩斯最新2款北海道漢堡全門市開吃

三商炸雞限時19天炸雞桶買1送1

施打肉毒首重「純淨」度避免抗藥性

「達美樂X起家雞」聯名披薩、點心一次看

雙11秘笈「投資健康＋抽哀鳳」最划算！

更多熱門

相關新聞

BREEZEONLINE雙11於11/1開跑　全站最高回饋39%

BREEZEONLINE雙11於11/1開跑　全站最高回饋39%

微風精品線上BREEZEONLINE將於11月1日至18日舉行年度「11.11 SUPER SALE」購物盛典，提供多重優惠活動吸引消費者。活動期間，全站商品及LOEWE、FERRAGAMO、HOGAN等指定精品鞋包配件輸入限定優惠碼【1111】享16%現折優惠，同時再享Breeze Rewards點數11倍送。

頂級法國香氛品牌Parfums de Marly　全新香水Palatine登場

頂級法國香氛品牌Parfums de Marly　全新香水Palatine登場

英倫奢華香氛洗沐品牌　微風復興盛大開幕

英倫奢華香氛洗沐品牌　微風復興盛大開幕

微風廣場周年慶9/12登場回饋23％

微風廣場周年慶9/12登場回饋23％

Ten Thousand Coffee進駐微風廣場！

Ten Thousand Coffee進駐微風廣場！

關鍵字：

Molton Brown聖誕專屬微風廣場

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

更新／川普205：117領先

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

凌晨02:08地牛翻身！「規模4.6」最大震度3級

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面