不敵康芮強襲「偵颱哨兵」陣亡　氣象署發文悼：光榮殉職

▲龜山島浮標、成功浮球等4個海上偵測儀器，不敵康芮颱風侵襲而陣亡。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風日前來襲，多地災情嚴重，台東三仙台海岸還出現「黃色飛碟」，引起熱議，東部海岸國家風景區管理處解釋是海象資料浮標。中央氣象署今也表示，外觀貌似飛碟是成功浮球式波浪站，跟海氣象資料浮標就像海上哨兵，東部4個海上資料浮標，因不敵康芮狂風巨浪而殉職。

氣象署今在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」PO文，指出強烈颱風康芮襲台除了陸上災情慘重外，海上觀測儀器同樣損兵折將，首當其衝的東部4個海上資料浮標，就因不敵狂風巨浪壯烈犧牲。

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氣象署指出，主要損失的觀測儀器除了氣象署的成功浮球（位於台東三仙台海域）及龜山島浮標（位於龜山島龜尾海域），還包含台大海洋研究所與氣象署合作的浮標NTU01、NTU02。

氣象署在文中幽默悼念，要為這些克盡職責堅守崗位的殉職浮標們默哀，還公布4個偵測儀器「殉職」的時間點。NTU01：10月30日18時測得最大示性波高13.2公尺，隨後於晚間9時觀測中斷，浮標仍位於原布放海域。

NTU02：10月31日00時測得最大示性波高12.5公尺，隨後於03時觀測中斷，但浮標仍位於原布放海域。成功浮球：10月31日11時測得最大示性波高10.5公尺，隨後於12時斷纜，被沖刷上岸。

龜山島浮標：10月31日13時測得最大示性波高10.5公尺，隨後於16時觀測中斷且失聯，從軌跡研判該浮標受颱風影響被拖入深水區沉沒。

氣象署表示，颱風期間因船隻無法出海、衛星被雲遮蔽不易觀測，因此仰賴海氣象資料浮標即時回傳的資料，調校颱風模式預報。海氣象資料浮標所測得的數據除了提供氣象署運用，也用於研究颱風與海洋之間的交互作用與動力過程，精進數值模式，改善預報品質。