南韓再買4架「和平之眼」　總金額1580億

▲南韓和平之眼。（圖／南韓空軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國國務院4日批准向南韓出售4架E-7空中預警管制機（E-7 Airborne Early Warning & Control Aircraft）及相關後勤支援，總金額估計約49.2億美元（約台幣1580億元）。

美國國家安全合作局（DSCA）公告，南韓計畫購買4架E-7空中預警機、10具CFM56引擎、7套Guardian雷射發射器、8套大型飛機紅外線對抗系統處理器、10套全球定位與慣性導航系統，以及6套多功能資訊分發系統，其他還包含各類加密設備、通信裝備、訓練器材及維修支援。

南韓自從2012年起已有4架E-7預警機，又稱作「和平之眼」，機長33.6公尺、翼展34.3公尺、高度12.5公尺，最大起飛重量達77,564公斤，搭載兩具CFM56-7B27A引擎，提供27,300磅推力，最高時速達515節。

E-7預警機具有偵測、分析空中目標並協助友軍進行空中指揮的能力，可精準辨識與定位敵方目標，並協助友軍有效應對多樣化的威脅。

此軍售案主要承包商為波音公司，將有助於美國的外交和國安目標，增強南韓在印太地區的安全穩定。預期E-7的情蒐和空中預警能力將提高南韓應對現今與未來威脅的能力，並強化與美軍在指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察（C4ISR）方面的互通性。