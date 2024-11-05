賴清德最新人事令　台灣智庫副執行長董思齊出任駐泰國副代表

▲外交部諮委、台灣智庫副執行長董思齊接任駐泰副代表。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

總統府5日發布總統令，任命台灣智庫副執行長董思齊為中華民國駐泰國副代表（公使）。董思齊目前為外交部諮詢委員，長期深耕國際交流與公共外交領域，曾參與新南向政策的制定與推動，並擔任「台灣與東協國會議員友好協會」秘書長、亞太和平研究基金會董事、海峽交流基金會顧問等職務。

董思齊在台灣亞洲交流基金會9月舉行的論壇《展望新南向：我們該如何想像與理解新南向政策+ 的新藍圖》中提到，他一直致力於透過智庫和學術平台促進台灣與國際社會的交流，並將在「新南向 Plus」目標下持續推動多軌外交，深化台灣與東南亞的合作。

董思齊畢業於國立台灣大學政治學系博士班，專攻外交經濟戰略、比較政治與文創產業政策。曾獲韓國國際交流財團獎助赴延世大學進修，並在高麗大學的「亞細亞問題研究所」與「和平與民主研究所」擔任客座研究員，協助高麗大學設立「台灣研究中心」，促進台韓學術合作。

近年來，董思齊也積極推動青年人才培育。2018年與2019年連續獲美國在台協會（AIT）推薦，於2020年參加美國國務院國際訪問者領袖計劃（IVLP)，專注於美國在亞太及印太地區的外交政策。

對於此次被總統賴清德任命駐泰國副代表，董思齊雖尚未公開表態，但他在9月的論壇中強調，新南向政策已在區域合作、民主與和平推動方面取得顯著進展，未來他將持續透過智庫與學術管道，推動台灣與東南亞在民主、和平、繁榮三大支柱下的交流與發展。