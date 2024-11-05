外送員竟在「桃機二航廈」取餐　還要搭機捷傻眼

▲近幾年受到疫情影響，民眾紛紛改變餐飲消費習慣，促使外送服務蓬勃發展。（示意圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

近幾年受到疫情影響，民眾紛紛改變餐飲消費習慣，促使外送服務蓬勃發展，卻也因此衍生出不少相關爭議。全國外送產業工會表示，桃園一間木瓜牛奶店提供外送服務，地點卻在桃園機場第二航廈地下2樓，店家還要求外送員取餐必須搭乘機場捷運，傻眼直呼「以後外送可能需要自備護照，過海關後在免稅店取餐？」

「什麼都點的到，新玩法捷運取餐。」全國外送產業工會在臉書粉專發文，桃園一間木瓜牛奶店提供外送服務，地點卻在桃園機場第二航廈地下2樓，「取餐要先在機捷大園站找好停車位，再搭乘機場捷運到第二航廈站，再步行到B2取餐，再返回第二航廈站搭乘回大園站。來回取餐成本20＋20＋20＝60元」。

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▲（圖／翻攝自全國外送產業工會臉書）

全國外送產業工會指出，以2.4公里的訂單來算，這張單可能要倒賠，先不算步行的時間，光搭乘捷運就需要耗時21分鐘左右，「平台許可店家時難道都沒經過相關審核、評估嗎？這種店家『根本就不應該出現在系統上』，此店家在桃園尚有一家店也是位於『中壢服務區』內。」

工會無奈地說，「以後外送可能需要自備護照，過海關後在免稅店取餐？」貼文引發討論，不少外送員留言「中壢服務區的那家我還可接受，走路來回不用3分鐘。但機場裡面真的超扯。如果真的要用，那系統就該把這單外送費起始300」、「會送的大概也是腦子壞了吧」、「外送員下次要準備護照過海關裡面取餐」。

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