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台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

颱風期間一輛小貨車行經合歡山公路，女乘客慘遭路樹壓死。（讀者提供）

▲颱風期間一輛小貨車行經合歡山公路，女乘客慘遭路樹壓死。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

氣象專家賈新興分析，康芮除了是有史以來最晚侵台的強烈颱風，也是1998年瑞伯颱風後，侵襲台灣最大顆的颱風，另外，10月後颱風登陸台灣的機率非常低，但今年10月卻有山陀兒及康芮2個颱風登陸，十分罕見，上次10月有2個颱風侵台已經是26年前。

賈新興說，今年10月初的山陀兒與10月底的康芮颱風，因海洋溫度夠暖，並結合各種環境因素，都變成了強烈颱風，但山陀兒後來缺乏導引氣流，在高雄外海盤旋2天，最後減弱為中度颱風登陸；康芮移動速度快，雖以強颱姿態登陸，但很快出海，算是不幸中的大幸，若康芮以山陀兒的行進速度襲台，災情一定會更嚴重。

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颱風過後路樹斷裂、傾倒，軍方動員協助清運。（翻攝汐止區公所臉書）

▲颱風過後路樹斷裂、傾倒，軍方動員協助清運。

今年7月以來，4個月內連續有凱米、山陀兒及康芮颱風登陸台灣，中央氣象署統計，這是16年來首度1年內有3個颱風登陸，且3颱各有特色。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，3颱都可在歷史留名，7月的強颱凱米在登陸前原地打轉，登陸後快閃出海，之後持續滯留打轉，挾帶的西南氣流影響台灣超過2天，導致南部山區降下大雨，創15年來的雨量紀錄。

至於10月初的山陀兒颱風在台灣西南方海面滯留、龜速北上，強度及路徑都讓氣象專家難以研判，最後從高雄市區登陸，大肆破壞後，戲劇化地在台灣上空消失，減弱為熱帶性低氣壓，卻又造成北海岸金山、萬里降下大雨，路徑極為罕見。最後10月底的康芮颱風環流廣大，暴風半徑逾300公里，威力足以和1996年的賀伯、2015年的蘇迪勒颱風齊名。

一艘中國籍貨輪因颱風巨浪擱淺，最後在野柳海域棄船。（新北市環保局提供）

▲一艘中國籍貨輪因颱風巨浪擱淺，最後在野柳海域棄船。

為何今年颱風頻繁生成？各界說法不一，有些科學家認為颱風生成與海面溫度升高有關，全球暖化導致颱風變多、變強，影響時間也會變長，但也有科學家持不同看法，認為依歷史數據來看，颱風數量並未隨暖化增加，研判也許因海水溫度過高，反而讓氣流的上下層分層結構較穩定，導致颱風不易生成，但只要生成，很容易成為超級颱風。

賈新興提醒，由於全球氣候暖化可能導致颱風強度增加，面對極端氣候，建立有效的早期預警系統、結合監控，非常重要，尤其從25年前的921大地震到今年的0403強震後，台灣的地質條件相當脆弱，如果雨量過大恐會造成嚴重災情，因此必須加強監控。

康芮颱風直撲東海岸，台東長濱漁港區出現大量漂流木。（台東縣政府提供）

▲康芮颱風直撲東海岸，台東長濱漁港區出現大量漂流木。

賈新興並說，就建築安全而言，在颱風頻繁的地區，建築物的抗風設計非常重要，許多大面積的玻璃帷幕建築雖然美觀，但風險也較高，因此建物材質抵抗風壓的強度，都必須經嚴密計算，才不至於釀禍。

台灣在短短4個月內先後遭3個猛烈颱風侵襲，從北到南無一倖免，雖然在民眾與公部門的共同努力下，大多都能迅速重建，但面對極端氣候的挑戰，大家都得提高危機意識，做好防範，保障自身及家園的安全。


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