19歲捷克帥哥投手爆紅！龍山寺拜月老自曝還單身　粉絲嗨：哪裡排隊

▲19歲捷克投手萬克(Ondrej Vank)到龍山寺拜月老。(圖/翻攝自Baseball Czech臉書;立委蔡其昌threads)

記者趙蔡州/綜合報導

捷克棒球代表隊2、3日接受我國邀請,在台灣跟中華隊進行2場交流賽,球隊成員比賽之餘也不忘觀光,除了賽前在到商品部掃貨外,賽後也在台北街頭體驗我國生活,像是騎機車、喝珍奶、玩夾娃娃機等,3日在比賽中爆紅的19歲捷克投手萬克(Ondrej Vank)更到萬華龍山寺拜月老,引發粉絲關注。

捷克棒球隊2、3日在台北大巨蛋跟中華隊進行交流賽,隊中備受矚目的球員除了曾三振大谷翔平的薩多利亞(Ondrej Satoria)外,19歲小將萬克3日在交流賽中被換下場時,脫下帽子瀟灑走回休息室的樣子,被網友形容「像男模在走秀」、「差點以為是拍廣告」、「根本男神級投手」,影片曝光後讓萬克瞬間爆紅。

雖然捷克隊這次到台灣剛好遇上颱風,仍沒有降低球員們探索台灣的好奇心,捷克棒協2日就貼出多張捷克球員在台北街頭喝手搖杯、玩夾娃娃機等,甚至借了一輛機車體驗乘坐的感覺。球員奇切克(David Krecek)說,當時他想拍一些結合台灣文化的照片,就跟一名女士借機車拍照,對方很熱情同意了。

▲捷克球員在台北街頭觀光。(圖/翻攝自Baseball Czech)

中華職棒4日也盡地主之誼,帶著捷克隊成員一起到萬華龍山寺觀光,體驗祭拜儀式、拿護身符過香火等,爆紅的投手萬克也體驗拜月老,甚至在擲筊時擲出了聖筊。

萬克受訪時表示,他當時只是跟平常一樣走下場,一邊思考下一場比賽該怎麼應對,沒想到會引發關注,IG粉絲數增加了一倍,是交流賽後增加的,「有很多對我很好的女粉絲,這個我沒有想到的經歷,我現在是單身的,未來還會待在台灣幾天」。

萬克擲筊的照片也吸引不少台灣網友討論,有人說、「隊伍從哪裡開始排」「隊友及圍觀群眾在旁邊姨母笑,我真的笑死」、「大家的表情真的好可愛喔」、「他帥成這樣,應該不用月老大人幫忙啦」、「中職女性球迷又復活了」、「阿姨看不到隊伍盡頭」。

Enjoying some touring around Taipei City on our day off. With Taiwanese fans and media following every step, incredible! Thank you for your support.#baseballczech #asiatrip pic.twitter.com/Y7bXzld9Cj