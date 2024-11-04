19歲捷克帥哥投手爆紅！龍山寺拜月老自曝還單身　粉絲嗨：哪裡排隊

▲19歲捷克投手萬克（Ondrej Vank）到龍山寺拜月老。（圖／翻攝自Baseball Czech臉書；立委蔡其昌threads）

記者趙蔡州／綜合報導

捷克棒球代表隊2、3日接受我國邀請，在台灣跟中華隊進行2場交流賽，球隊成員比賽之餘也不忘觀光，除了賽前在到商品部掃貨外，賽後也在台北街頭體驗我國生活，像是騎機車、喝珍奶、玩夾娃娃機等，3日在比賽中爆紅的19歲捷克投手萬克（Ondrej Vank）更到萬華龍山寺拜月老，引發粉絲關注。

捷克棒球隊2、3日在台北大巨蛋跟中華隊進行交流賽，隊中備受矚目的球員除了曾三振大谷翔平的薩多利亞（Ondrej Satoria）外，19歲小將萬克3日在交流賽中被換下場時，脫下帽子瀟灑走回休息室的樣子，被網友形容「像男模在走秀」、「差點以為是拍廣告」、「根本男神級投手」，影片曝光後讓萬克瞬間爆紅。

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雖然捷克隊這次到台灣剛好遇上颱風，仍沒有降低球員們探索台灣的好奇心，捷克棒協2日就貼出多張捷克球員在台北街頭喝手搖杯、玩夾娃娃機等，甚至借了一輛機車體驗乘坐的感覺。球員奇切克（David Krecek）說，當時他想拍一些結合台灣文化的照片，就跟一名女士借機車拍照，對方很熱情同意了。

▲捷克球員在台北街頭觀光。（圖／翻攝自Baseball Czech）

中華職棒4日也盡地主之誼，帶著捷克隊成員一起到萬華龍山寺觀光，體驗祭拜儀式、拿護身符過香火等，爆紅的投手萬克也體驗拜月老，甚至在擲筊時擲出了聖筊。

萬克受訪時表示，他當時只是跟平常一樣走下場，一邊思考下一場比賽該怎麼應對，沒想到會引發關注，IG粉絲數增加了一倍，是交流賽後增加的，「有很多對我很好的女粉絲，這個我沒有想到的經歷，我現在是單身的，未來還會待在台灣幾天」。

萬克擲筊的照片也吸引不少台灣網友討論，有人說、「隊伍從哪裡開始排」「隊友及圍觀群眾在旁邊姨母笑，我真的笑死」、「大家的表情真的好可愛喔」、「他帥成這樣，應該不用月老大人幫忙啦」、「中職女性球迷又復活了」、「阿姨看不到隊伍盡頭」。