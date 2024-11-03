YTR放火認「曾收心靈課程」邀約　1原因想通了：他們只想賺你的錢

▲放火對課程很排斥。（圖／翻攝自放火IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber家寧引發網路上對於「心靈課程」的深入討論，Andy老師以及「這群人」中除了尼克和茵聲外，其他5名成員也上過課，對此，網紅「放火」（李育群）透露，也曾收過心靈課程的邀請，5天要花2萬4800元，可以讓心情變好，起初認為這不是件壞事，但他後來想通了，「他們只是要賺錢」。

放火在YouTube頻道「火火放」上傳新影片，2022年曾收過心靈課程的邀請，課程共有5天，費用是2萬4800元，他起初認為，如果上了課真的能讓心情變好，那也不是件壞事，但是他後來想通了，「他們就是用這個來賺錢，對他們來說，你們就是他們的錢，你真的有變好嗎？他們可能也沒有很在乎。」

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▲放火自曝曾收過心靈課程邀約。（圖／翻攝自放火YT）

放火指出，初階課程5天就要24800元，進階課程據說要5、6萬，認為這就是在「噱錢」，心靈課程的目的就是用洗腦的方式，讓學員去拉更多人來上課，「他們不會在乎你有沒有變好，他們只在乎你會不會買下一階課程」。

放火算了一下，若初階課程一次2萬元，100人報名就賺了200萬元，一個月開2次課就可以賺400萬元，一年賺進4800萬元。

放火坦言，對於網紅開課程的行為很排斥，「對我來說就是噱錢，講那麼好聽」，大多數的網紅會紅，除了題材新穎，最重要的是當下的演算法、時事、機運以及觀眾緣，成功的比重占了80%，但這些都是無法教給別人的，「這樣複製的東西拿出來賣錢？」至於家寧的新影片，他認為暗示了很多東西，還得等下一支影片才能更了解。