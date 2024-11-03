撐不住！　美國「TGI FRIDAYS餐廳」正式聲請破產保護

▲美國連鎖餐廳 TGI Friday’s 正式聲請破產保護。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國知名休閒餐飲連鎖品牌TGI Friday's Inc. 日前傳出財務困境，如今美國總部正式於（2）日向法院遞交聲請破產保護的文件。文件顯示，TGI Friday's的資產和負債均介於1億至5億美元之間，經營已難以為繼。

根據 CNN 報導，美國 TGI Fridays Inc. 於本周六正式向德州法院申請破產保護。公司聲明指出，新冠疫情的影響是其財務困難的主要原因，並將利用破產程序來探討戰略替代方案，確保品牌的長期生存。

TGI Fridays執行董事羅希特‧馬諾查（Rohit Manocha）聲明表示：「今天宣布的下一步措施是困難但必要的行動，以保護我們利益相關者的最佳利益，這包括我們的國內和國際加盟商以及我們在全球的珍貴團隊成員」。他在聲明中也強調，此次重組，將使餐廳能夠以優化的公司基礎設施繼續前進，從而充分發揮潛力。

TGI Friday's和許多同類型餐廳一樣，受到快餐品牌如Chipotle快速崛起的挑戰，市場份額被侵蝕，銷售業績陷入困境。加上新冠疫情的衝擊，長期停業與客流量銳減進一步加劇了公司的財務壓力。

今年五月，海鮮連鎖餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）因多年虧損進入破產，儘管多次舉辦蝦子吃到飽促銷活動也難以挽回。同樣面臨經營困難的還有美式雞翅餐廳Hooters，該公司正與貸款機構和顧問進行談判，並已關閉部分門市。

針對TGI Friday's破產消息，台灣代理商開展餐飲集團日前曾公開發聲明，表示「TGI Friday's海外分店營運均為獨立運作，台灣TGI Friday's營業狀況一切正常，不受任何影響，至明年仍有各項展店計劃持續進行中」。