　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ZARA試衣間男女混用「門簾無掛鉤、魔鬼氈」！她脫到剩內衣被闖入

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲門簾被陌生人打開。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，在ZARA台北101分店的試衣間更換衣服，發現門簾居然沒有掛鉤，也沒有魔鬼氈，2次試衣服門簾都被拉開，而且試衣間是男女混用，客人可以自由進出，「這讓客人如何安心試穿？」打開Google評論，發現這問題早在5年多前就有了，且不斷有人反映，「這是非常嚴重的事情，竟然反覆上演」。

「我今天試穿兩次，兩次簾子都被別人拉開！」女網友在Threads發文，當時店內客人並不多，員工告知可以直接進入空的試衣間，她隨即選了一間進行試穿。然而，試穿到一半時，試衣間的簾子突然被人拉開，讓她非常錯愕，對方也立即道歉並離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ZARA 101。（圖／品牌提供）

▲ZARA台北101。（圖／品牌提供）

第二次試穿時，她擔心簾子又被拉開，所以選擇了最裡面的試衣間，怎料當她剛脫下外衣，只剩下內衣的時候，試衣間的簾子再次被打開，站在外面的是一位約7歲的女孩，「她打開簾子看到有人就瞬間跑走，我還得再自己拉上簾子！」

原PO氣炸，試衣間的簾子無法固定，沒有鉤子、沒有魔鬼氈，且沒有員工指引，客人可以自由進出試衣間，最誇張的是，試衣間是男女混用，「混用還沒辦法固定簾子，這讓客人如何安心試穿？」「我的安全領域無預警地被侵入！我很赤裸、我很不舒服！」事後向店員反映，對方只回應會建議公司加鉤子。

她也查看店家的Google評論，發現這問題已經很久了，5年多前、1年前、10個月前、1個月前，都有人反映，「試衣間被客人（有人是異性）或是店員多次打開！」她強調，這是非常嚴重、一次都不容許的事情，竟然反覆上演，希望店家可以正視此問題，重視顧客的隱私，給客人一個安心的試穿空間。

貼文曝光，網友建議直接跟101百貨客服客訴，「雖然我還沒遇過這種事，但我也常常怕被拉開，所以我會把脫下來的鞋子擺在露出布簾外的位置，以表示有人」、「我也有遇到在試穿簾子差點被拉開的經驗，感受超級糟糕的」、「在店家改善之前拒絕消費」、「沒掛鉤固定真的很離譜」、「台灣的門面101店竟然設備這麼陽春」。

貼文獲原PO授權轉載。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲許多消費者都反映過此問題。（圖／翻攝自Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

由 @winnie21005 發佈
在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
改名再出道！　人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」
芭樂大降價！選購要訣曝　「韓式切法」掀熱潮
只穿內衣投票！　川粉當場「脫衣狂甩」失控飆罵
閃車身亡！朝陽科大生今告別式　父接星宇錄取書：這是祢的榮譽
劉德華3hrs演唱會遭全程直播！「還是4K畫質」　粉絲轟：太
快訊／國1追撞塞爆！　5人受傷送醫
上激勵課　新北3女同學遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教部推高中法語教育　與法國在台協會共同研發教學大綱

ZARA試衣間男女混用「門簾無掛鉤、魔鬼氈」！她脫到剩內衣被闖入

莫名其妙被爆罵！國中1活動「真的有像邪教」　萬人認同笑瘋

長榮航空前首席副總何慶生獲聘運安會委員

芭樂降價每斤不到40元！農糧署教選購要訣　「韓式切法」掀熱潮

康芮颱風消散餘威仍在　離島交通船2航次停航

阿北悠遊卡「加值40元湊1萬」！6.8萬人看傻：我都是負的

改名再出道！人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」：為了活下去

全球僅1000張！他拿「青眼白龍」換周杰倫的票　網愣：至少換10張

2度為正義而戰！「第2位台人」戰死烏克蘭　家人得知消息淚崩

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

SJ圭賢今年4度來台揪E.L.F「去我家」　中文推薦新專輯「明年演唱會見」

15萬名牌包被兒子拿去作畫　黃小柔讚：欣賞才華很重要

老匠人在工地圍籬寫字 徒手畫出同比例超佩服

借高利貸「3萬滾到90萬」　蹦闆揭內幕：千萬不要碰

教部推高中法語教育　與法國在台協會共同研發教學大綱

ZARA試衣間男女混用「門簾無掛鉤、魔鬼氈」！她脫到剩內衣被闖入

莫名其妙被爆罵！國中1活動「真的有像邪教」　萬人認同笑瘋

長榮航空前首席副總何慶生獲聘運安會委員

芭樂降價每斤不到40元！農糧署教選購要訣　「韓式切法」掀熱潮

康芮颱風消散餘威仍在　離島交通船2航次停航

阿北悠遊卡「加值40元湊1萬」！6.8萬人看傻：我都是負的

改名再出道！人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」：為了活下去

全球僅1000張！他拿「青眼白龍」換周杰倫的票　網愣：至少換10張

2度為正義而戰！「第2位台人」戰死烏克蘭　家人得知消息淚崩

中島美嘉台中壓軸現身！再唱不敗神曲《NANA》OST　全場哭了

寶騰首款「馬來西亞國民電動車」開放預訂！e.MAS 7折新台幣88萬

結婚半年發現老公偷藏「抗愛滋藥」　陸人妻崩潰離婚

中共有能力封控台灣　前軍方官員：要思考怎麼確保能源可進來

康芮肆虐花蓮！世界展望會逾百弱勢家戶受創　籲各界伸援手

傳「橘子」許芷瑜早已離日赴澳洲　民眾黨：毫無所悉

恩比德怒推記者：別把我過世弟弟掛嘴邊　NBA正在調查衝突事件

在地產業創新發展！花蓮推出15條見習參訪路線　提供獎勵金

求證輝達！經濟部：沒有百億度綠電採購　供需充足

陳啟昱仍在國內「恐被滅口」？　李彥秀：綠能權貴不要他被羈押

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

下週有「新颱風」？專家：恐在台灣附近迴轉

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」！原因悲催

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！頭砸地沒人理

明雨區擴大　連2天探16℃時間曝

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

「有點像冬天」　本周4天最低溫

「班班喝鮮奶」趕上路！引發7大亂象　老師：政府美意變災難

年終驚喜！　5星座喜接「額外收入」

3搶杰倫失敗！神人做大巨蛋下水道模擬器

被Siri陷害誤發「7字訊息」　他驚：天啊傳給誰了

更多熱門

相關新聞

投票系統密碼曝光！科羅拉多州：不構成威脅

投票系統密碼曝光！科羅拉多州：不構成威脅

美國科羅拉多州選務官員今天表示，投票系統密碼被存放在科羅拉多州州務卿網站長達數個月後才被發現並移除，但這一疏忽並未對即將登場的總統大選構成直接威脅。

超貪國軍！揮五星旗納投名狀　3萬賤賣軍機

超貪國軍！揮五星旗納投名狀　3萬賤賣軍機

坤達當造型師「早餐店阿姨會稱讚」

坤達當造型師「早餐店阿姨會稱讚」

搶看Uniqlo U新作大地色針織衫

搶看Uniqlo U新作大地色針織衫

乘客闖候機室！害所有人被趕下機重新安檢

乘客闖候機室！害所有人被趕下機重新安檢

關鍵字：

ZARA試衣間隱私洩露安全漏洞顧客安全

讀者迴響

熱門新聞

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

即／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵亡

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

下週有「新颱風」？專家：恐在台灣附近迴轉

即／國道1號追撞「車頭撞爛變形」　男駕駛失去呼吸心跳

鮮肉按摩慘遭師傅「偷吃蕉」約1分鐘！　怒告上法院

用客運插座充手機　18歲少年觸電慘死

劉德華：沒人跳舞嗎...全場起立　老婆、女兒反應曝

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」！原因悲催

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

更多

最夯影音

更多

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面