ZARA試衣間男女混用「門簾無掛鉤、魔鬼氈」！她脫到剩內衣被闖入

▲門簾被陌生人打開。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，在ZARA台北101分店的試衣間更換衣服，發現門簾居然沒有掛鉤，也沒有魔鬼氈，2次試衣服門簾都被拉開，而且試衣間是男女混用，客人可以自由進出，「這讓客人如何安心試穿？」打開Google評論，發現這問題早在5年多前就有了，且不斷有人反映，「這是非常嚴重的事情，竟然反覆上演」。

「我今天試穿兩次，兩次簾子都被別人拉開！」女網友在Threads發文，當時店內客人並不多，員工告知可以直接進入空的試衣間，她隨即選了一間進行試穿。然而，試穿到一半時，試衣間的簾子突然被人拉開，讓她非常錯愕，對方也立即道歉並離開。

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▲ZARA台北101。（圖／品牌提供）



第二次試穿時，她擔心簾子又被拉開，所以選擇了最裡面的試衣間，怎料當她剛脫下外衣，只剩下內衣的時候，試衣間的簾子再次被打開，站在外面的是一位約7歲的女孩，「她打開簾子看到有人就瞬間跑走，我還得再自己拉上簾子！」

原PO氣炸，試衣間的簾子無法固定，沒有鉤子、沒有魔鬼氈，且沒有員工指引，客人可以自由進出試衣間，最誇張的是，試衣間是男女混用，「混用還沒辦法固定簾子，這讓客人如何安心試穿？」「我的安全領域無預警地被侵入！我很赤裸、我很不舒服！」事後向店員反映，對方只回應會建議公司加鉤子。

她也查看店家的Google評論，發現這問題已經很久了，5年多前、1年前、10個月前、1個月前，都有人反映，「試衣間被客人（有人是異性）或是店員多次打開！」她強調，這是非常嚴重、一次都不容許的事情，竟然反覆上演，希望店家可以正視此問題，重視顧客的隱私，給客人一個安心的試穿空間。

貼文曝光，網友建議直接跟101百貨客服客訴，「雖然我還沒遇過這種事，但我也常常怕被拉開，所以我會把脫下來的鞋子擺在露出布簾外的位置，以表示有人」、「我也有遇到在試穿簾子差點被拉開的經驗，感受超級糟糕的」、「在店家改善之前拒絕消費」、「沒掛鉤固定真的很離譜」、「台灣的門面101店竟然設備這麼陽春」。

貼文獲原PO授權轉載。

▲許多消費者都反映過此問題。（圖／翻攝自Threads）

