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彰化單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望「不想活了」...議員揭悲歌

▲彰化一名單親媽媽生活陷入困境，縣議員賴清美呼籲社會伸出援手。（圖／翻攝自Facebook／賴清美）

▲彰化一名單親媽媽生活陷入困境，縣議員賴清美呼籲社會伸出援手。（圖／翻攝自Facebook／賴清美）

記者閔文昱／綜合報導

彰化縣一名40歲婦人在10多年前離婚後，獨自養育2個兒子，然而卻在去年遭到移工性侵，生下一對雙胞胎女兒，負債累累且無工作的她一下得獨自撫養4個孩子，生活因此陷入困境，甚至出現輕生念頭。對此，彰化縣議員賴清美公開此個案並前往訪視，呼籲社會各界能伸出援手。

賴清美2日在臉書發文揭露，該名婦人與丈夫10多年前離婚，獨自扶養一個高中一年級和一個國中三年級的兒子。然而就在去年，她遭移工性侵懷孕，雖曾考慮拿掉孩子，但在家人的勸說下，選擇繼續生下一對雙胞胎女兒，而涉案的移工則是在案件尚未結束時，就已被遣送出境。

▲彰化一名單親媽媽生活陷入困境，縣議員賴清美呼籲社會伸出援手。（圖／翻攝自Facebook／賴清美）

賴清美指出，這名婦人目前負債累累且無工作，獨自撫養四個孩子，雖然讀夜校的長子打工貼補家用，但每個月仍需負擔8000元的租屋費。另外，她的前夫與家人並未提供協助，加上小孩生病住院所需的醫療費用，更讓她的經濟狀況雪上加霜，多次的困境讓她陷入絕望，甚至出現好幾次「傻念頭」。

賴清美得知此事後，2日特地前往慰問，並勸說婦人要堅持下去，不能做傻事，畢竟還有4個孩子需要照顧。同時賴清美也質疑，為何這位母親無法申請低收入戶，呼籲社會福利單位重視此案。

賴清美透露，這位母親的前夫擁有土地財產，但也不應該讓她和5個孩子自生自滅，希望社會大眾發揮愛心，一同來幫助這位母親與她的孩子們。

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