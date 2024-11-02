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摩斯最新「2款北海道漢堡」全門市開吃！夾超厚鮭魚排、牛肉排

▲▼摩斯漢堡推「北海道鮭魚珍珠堡」及「北海道起司牛肉堡」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出2款全新漢堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本連鎖速食品牌「摩斯漢堡」迎來「北海道季」，嚴選北海道美食打造「北海道鮭魚珍珠堡」、「北海道起司牛肉堡」共2款漢堡，即日起於全門市開賣；MOS Café也同步升級咖啡豆推出全新風味「摩斯咖啡」及「拿鐵咖啡」，滿足更多咖啡控的需求。

▲▼摩斯漢堡推「北海道鮭魚珍珠堡」及「北海道起司牛肉堡」。（圖／業者提供）

▲「北海道鮭魚珍珠堡」的魚排酥脆飽滿。

摩斯漢堡使用來自北海道的食材推出2款全新漢堡，首推「北海道鮭魚珍珠堡」，選用鮮美北海道鮭魚製成魚排後下鍋油炸，搭配鮮脆青花菜，層層堆疊在米飯上，再淋上香甜奶油玉米白醬，打造濃郁鮮甜滋味，售價115元。

▲▼摩斯漢堡推「北海道鮭魚珍珠堡」及「北海道起司牛肉堡」。（圖／業者提供）

▲「北海道起司牛肉堡」嚴選高品質和牛及紐西蘭草飼牛以黃金比例製成漢堡排。

「北海道起司牛肉堡」則嚴選高品質和牛及紐西蘭草飼牛以黃金比例製成漢堡排，並採用高溫煎煮鎖住甘美肉汁，疊在漢堡麵包上，再放上北海道及紐西蘭乾酪製成的起司片，最後淋上由蘿蔔、和風食材特調的經典醬料，香氣十足，售價110元；以上新品即日起於全門市上市。

另外，MOS Café常態咖啡風味也宣布升級，嚴選瓜地馬拉咖啡豆、哥倫比亞咖啡豆重新調整比例及配方，其中，「摩斯咖啡」保留黑可可調性，提升核果香氣，咖啡甘甜滋味，「拿鐵咖啡」則由濃縮咖啡帶出黑巧克力和烤焦糖的風味，融合牛奶後，就像在喝焦糖巧克力牛奶，香氣十足。

▲▼漢堡王推出升級版香辣蟹醬雙層起士華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出升級版香辣蟹醬雙層起士華堡。

美式連鎖品牌漢堡王近日則有升級版「香辣蟹醬雙層起士華堡」等吃，特意開發5吋大、雙倍厚的大份量選擇滿足吃貨們，使用新鮮螃蟹蒸熟後萃取其高湯精華加入多種辛香料炒製而成的蟹醬，搭配雙倍牛肉、起士，還吃得到生菜、洋蔥等餡，香氣十足，單點售價194元，至11月18日前限時開賣，數量有限，售完為止；提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

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