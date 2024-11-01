獨／陽光男熱愛大海！「絕命8分鐘」命喪泳池　友人心碎發文

▲洪男是合格自由潛水教練，還有戒護專長，IG上曾透露對大海的熱愛，卻在颱風天到場館自主訓練時溺斃。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區一泳訓中心昨(10/31)發生洪姓自由潛水教練溺斃2米深泳池意外，洪男生前在IG上分享多篇潛水的貼文、影片，大學時因緣際會迷上自由潛水的原因，展現對大海的熱愛；洪男一名友人也在社群軟體心碎發文，「明明跟你千叮嚀萬交代要好好活著，怎麼就這樣永遠找不到人了呢？就停在28歲了呢？」

洪男IG自介上標註是合格潛水教練執照，還有潛水戒護專長；從文章也可看出其對大海以及戶外運動的熱愛，還曾在世界海洋日，發文寫下當初自己怎麼愛上大海，也提到為了看海底的雀鯛潛入水底失敗，開始研究自由潛水，直言「對大海上癮是基因裡就有的片段」。

昨天颱風天，台中市宣布停班課，各公有場館都休館一日，但洪男跟著主揪的友人等共8人前往泳訓中心自主訓練，下午2點鐘進館內，不到1小時就發生意外，且事發當下，其他多名潛水教練都在池內，但洪男在池底昏迷長達8分鐘卻無人發現，錯失救命時機，送醫不治。

洪男的友人在IG上寫下長文表達不捨，「但明明跟你千叮嚀萬交代要好好活著，你怎麼老是不聽話呢？怎麼就這樣永遠找不到人了呢？怎麼就停在28歲了呢？」

檢方下午進行相驗，認定洪男無明顯外傷，下周擇日解剖。另外，出面和游泳中心簽約的王姓男子未盡到安全維護之責，從關係人改列被告，追究有無過失致死刑責。