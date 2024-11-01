中橫便道超慘！溪水路面汪洋一片　怪手過不去...道路全斷畫面曝

記者李陳信得／台中報導

康芮颱風夾狂風暴雨造成全省災情嚴重，昨(31日)中部山區雨勢頗大，德基水庫進水量大增為安全起見也在晚間增加排水量，中橫便道12K處因地勢較低加上又是彎道，洶湧水勢掏空路基路面柏油損毀，便道中斷無法通行。

▲▼中橫便道12K遭溪水掏空沖毀無法通行，公路總局派重機具搶修，但溪水過深無法通過。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

連續豪雨也為中部山區帶來超過1000豪雨的雨量，雨水全注入了德基水庫，昨上午德基水庫也啟動調節性排洪，至晚間注水量增大，在晚間8時許為安全起見，增力排水量。大甲溪電廠副廠長政青才說，因應康芮颱風帶來的雨勢，德基水庫預先降水位5M，後續降雨量比預報降雨量更高，加上宜蘭及台中山區降雨都注入，為確保水庫安全，實施調節性放水及後續排洪操作；操作前均依規定實施預告作業以保障下游民眾生命財產安全，本次颱風德基水庫最高入流量1392CMS，最高排洪量1340CMS。

谷關工務段段長張裕閔表示，今晨管制站保全巡視中橫便道時，在12K處發現道路被溪水淹沒，路基被掏空路面也被沖毀，原本請重機具越過溪水鋪設便路，但溪水超過3米無法通過，目前只能等水勢較緩時才能搶修，希望在最短時間恢復通行。