武界壩放水、溪水暴漲　仁愛鄉4獵人失聯！消防擬今挺進搜救

▲仁愛鄉法治村4名獵人因武界壩放水、溪水暴漲受困失聯；圖為2020年武界壩下游2家庭露營遭沖走，搜救人員搭乘接駁車經中繼站前往現場。（圖／資料照片，記者鄧木卿攝）。

記者高堂堯／南投報導

康芮颱風中心已自雲林縣麥寮出海、但10月31日晚間暴風圈仍籠罩全台，而南投仁愛鄉山區除遭強風豪雨侵襲，法治村更傳出有4名獵人在颱風前夕上山打獵，因武界壩放水、溪水暴漲而受困失聯，消防隊礙於天候持續惡劣，擬1日再行搜救。

南投縣消防局於10月30日上午11時53分獲報，得知仁愛鄉法治村有4名年輕男子相偕上山打獵時受困，但自31日凌晨3時以手機傳送定位後即與家人失聯；消防局派遣埔里、仁愛2分隊人員整裝出勤，但因颱風過境導致風強雨驟、溪水過於湍急，搜救隊無法渡溪，只能等到明天，希望天候趨於穩定、溪水水勢緩和後挺進現場。

據了解，4名男子於30日上山打獵，原定晚間6時許下山返家，但過了該時間點卻仍不見人影；家屬們持續打手機聯絡終於接通，得知4人因武界壩放水、溪水暴漲且天候太壞，困於溪畔而無法渡溪返家，至今天凌晨後就再也聯絡不上，家屬除於接近中午時分向消防局報案、也向該鄉縣議員林庭秝聯繫求助。

縣府下午2時召開防災應變情資研判及工作會議，會議由副縣長王瑞德主持，他表示目前以信義鄉和仁愛鄉風雨較大，除造成台14甲線0.1K霧社附近有一兩小貨車不幸被倒塌路樹擊中、一死一傷的憾事，另也提及法治村4名獵人上山打獵，因溪水暴漲受阻仍未返家，特別呼籲鄉親在颱風期間請儘量不要出門，尤其是住在山區民眾更應該加強防備。