　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

武界壩放水、溪水暴漲　仁愛鄉4獵人失聯！消防擬今挺進搜救

▲仁愛鄉法治村4名獵人因武界壩放水、溪水暴漲受困失聯；圖為2020年武界壩下游2家庭露營遭沖走，搜救人員搭乘接駁車經中繼站前往現場。（圖／資料照片，記者鄧木卿攝）。

▲仁愛鄉法治村4名獵人因武界壩放水、溪水暴漲受困失聯；圖為2020年武界壩下游2家庭露營遭沖走，搜救人員搭乘接駁車經中繼站前往現場。（圖／資料照片，記者鄧木卿攝）。

記者高堂堯／南投報導

康芮颱風中心已自雲林縣麥寮出海、但10月31日晚間暴風圈仍籠罩全台，而南投仁愛鄉山區除遭強風豪雨侵襲，法治村更傳出有4名獵人在颱風前夕上山打獵，因武界壩放水、溪水暴漲而受困失聯，消防隊礙於天候持續惡劣，擬1日再行搜救。

南投縣消防局於10月30日上午11時53分獲報，得知仁愛鄉法治村有4名年輕男子相偕上山打獵時受困，但自31日凌晨3時以手機傳送定位後即與家人失聯；消防局派遣埔里、仁愛2分隊人員整裝出勤，但因颱風過境導致風強雨驟、溪水過於湍急，搜救隊無法渡溪，只能等到明天，希望天候趨於穩定、溪水水勢緩和後挺進現場。

據了解，4名男子於30日上山打獵，原定晚間6時許下山返家，但過了該時間點卻仍不見人影；家屬們持續打手機聯絡終於接通，得知4人因武界壩放水、溪水暴漲且天候太壞，困於溪畔而無法渡溪返家，至今天凌晨後就再也聯絡不上，家屬除於接近中午時分向消防局報案、也向該鄉縣議員林庭秝聯繫求助。

縣府下午2時召開防災應變情資研判及工作會議，會議由副縣長王瑞德主持，他表示目前以信義鄉和仁愛鄉風雨較大，除造成台14甲線0.1K霧社附近有一兩小貨車不幸被倒塌路樹擊中、一死一傷的憾事，另也提及法治村4名獵人上山打獵，因溪水暴漲受阻仍未返家，特別呼籲鄉親在颱風期間請儘量不要出門，尤其是住在山區民眾更應該加強防備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／太魯閣夫妻下山了！　直升機吊掛畫面曝
快訊／台積電重挫！千元失守　台股大跌近600點
快訊／溪水暴漲！4人上山失聯
快訊／台灣本島脫離暴風圈「解除陸警」　12縣市續發豪大雨特報
康芮吹出「台北7年來最猛」颱風夜！　粉專曝原因：地形加持的錯
快訊／康芮一夜狂風摧殘！　台北街頭慘況曝
43歲Selina慶生　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕
快訊／台中火警1人受困　55歲女被救出
鄰居每月都買10箱礦泉水「要求扛上4樓」　送貨員一招報復讓他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／登太魯閣失聯！捷克籍夫妻下山了　空勤直升機吊掛畫面曝　

武界壩放水、溪水暴漲　仁愛鄉4獵人失聯！消防擬今挺進搜救

康芮狂風暴雨！青埔豪宅外牆磁磚崩落　民眾嚇壞

快訊／台中小吃店火警！警消救出55歲女　還有1人受困待援

快訊／康芮一夜狂風摧殘！台北街頭「路樹橫倒」　賓士慘遭困住

害妻未婚懷孕還帶小三回家嗨　父回頭求女兒扶養被打臉：只生不養

快訊／關渡大橋「管線槽鬆脫」車輛遭掉落物砸中　雙向道路緊急封閉

快訊／大樓遮雨棚「吹到環東匝道上」擋死2車道　現場大塞車

快訊／民生社區「4層樓長鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車、堵住道路

颱風天練潛水！台中28歲男「高中泳池內溺斃」市府要查了

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

快訊／登太魯閣失聯！捷克籍夫妻下山了　空勤直升機吊掛畫面曝　

武界壩放水、溪水暴漲　仁愛鄉4獵人失聯！消防擬今挺進搜救

康芮狂風暴雨！青埔豪宅外牆磁磚崩落　民眾嚇壞

快訊／台中小吃店火警！警消救出55歲女　還有1人受困待援

快訊／康芮一夜狂風摧殘！台北街頭「路樹橫倒」　賓士慘遭困住

害妻未婚懷孕還帶小三回家嗨　父回頭求女兒扶養被打臉：只生不養

快訊／關渡大橋「管線槽鬆脫」車輛遭掉落物砸中　雙向道路緊急封閉

快訊／大樓遮雨棚「吹到環東匝道上」擋死2車道　現場大塞車

快訊／民生社區「4層樓長鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車、堵住道路

颱風天練潛水！台中28歲男「高中泳池內溺斃」市府要查了

《魷魚遊戲2》預告曝光！「參賽者更貪婪」大開殺戒　朴成焄造型受矚目

快訊／登太魯閣失聯！捷克籍夫妻下山了　空勤直升機吊掛畫面曝　

超萌！大谷翔平生涯首冠愛犬搶鏡　網喊：宿醉的道奇球迷

康芮11級陣風吹北市　工務局深夜救災復舊搶通道路交通

屏東70歲男外出未歸...隔天倒臥10多公里外堤防邊　里港警救援

台鐵恢復行車大誤點　陳世凱：地震致花東線受損「下午3時搶通」

台積電千元失守！重挫34元至996　台股大跌近600點

康芮強風吹翻台北市　環保局動員5000人力清晨5點出勤救市容

武界壩放水、溪水暴漲　仁愛鄉4獵人失聯！消防擬今挺進搜救

AV女優脫光要做愛！宅男哥「緊握模型」不放　網神搜：鋼彈贏了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

社會熱門新聞

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

即／民生社區「超巨鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車堵住道路

即／內湖電線桿倒塌！騎士遭壓失去生命跡象

快訊／康芮狂風摧殘！台北街頭「路樹橫倒」慘況曝

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮下場慘了

快訊／失聯捷克夫妻現況曝！　帳篷內避難恐「失溫」

關渡大橋管線槽鬆脫　雙向道路封閉

颱風練潛水！台中男「高中泳池溺斃」市府要查

即／高雄女大生遭撞慘壓車底不治　相驗結果曝

快訊／台中小吃店火警！1人受困待援

快訊／捷克夫妻找到了！太管處證實：山區就地避難

即／大樓遮雨棚「吹到環東匝道上」擋死2車道

即／康芮掏空路基！高雄台20線驚見10公尺天坑　

審判長請假到退休　桃園地院回應了

更多熱門

相關新聞

快訊／失聯捷克夫妻現況曝！　帳篷內避難恐「失溫」

快訊／失聯捷克夫妻現況曝！　帳篷內避難恐「失溫」

強颱康芮來襲，幾乎全台出現明顯風雨。而一對捷克籍夫妻27日前往花蓮縣太魯閣，在颱風警報發布前傳出失聯消息，警方嘗試多種方法後，終於與該對夫妻取得聯繫了，確認2人正在岳王亭吊橋上方山區避難，有足夠的食物與水，暫無生命危險。

快訊／捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

快訊／捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳：盡速取得聯繫

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳：盡速取得聯繫

麥當勞19萬組「獵人BOOK牌」已有分店搶光！業者：各店賣完會公告

麥當勞19萬組「獵人BOOK牌」已有分店搶光！業者：各店賣完會公告

南投紅香部落大火！2戶木造民宅陷火海慘燒光

南投紅香部落大火！2戶木造民宅陷火海慘燒光

關鍵字：

南投獵人武界壩失聯

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

康芮陸海警解除時間曝　15縣市大豪雨特報

北市災情多　里長籲：重新評估明停班課

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面