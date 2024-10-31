阿里山公路、台3線大埔段　31日晚間6點預警性封閉

▲阿里山觸口段道路管制，台18線68.5K至88K(福山至阿里山)路段、34K至68.5K(觸口至福山)路段預警性封閉 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

強烈颱風康芮來襲，嘉義縣政府31日進行災害應變中心第1次工作會報，沿海地區出現最大15級陣風，縣府請民眾加強防範，公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段則宣布，台18線阿里山公路68.5公里處至88公里處今晚6點進行預警性封閉，34公里處至68.5公里處今晚8點預警性封閉，預計明天早上8點視天候及道路狀況再決定是否開放通行

康芮颱風來襲陸續為嘉義帶來風雨，嘉義縣阿里山鄉台18線68.5K至88K(福山至阿里山)路段，10月31日18點起預警性封閉；台18線34K至68.5K(觸口至福山)路段，預計於10月31日20點起預警性封閉，預計11月1日8點視天候及道路狀況，再決定是否開放通行。另外，公路局10月31日18點起，也預警性封閉嘉義縣中埔鄉及大埔鄉台3線295K至336K(沄水到大埔)路段，預計11月1日8點視天候及道路狀況後再決定開放通行。

翁章梁說，在一早就能感受到康芮颱風的威力，面對風雨可能持續增強中，恐怕會對台灣造成極大的影響，強烈雨勢恐會造成山區土石流及道路崩塌，平原區及海區也會有淹水的危險，因此縣府團隊已事先做好整備，嘉義縣轄區內23座滯洪池均維持最低水位，並事先預佈抽水機。

面對強風，特別針對有危害公共安全的廣告物及鷹架加強巡查，如有傾壞及危險之虞者並列管通知業者改善、加固補強或依法拆除等機制，經發處也已於30日派員於各主要道路巡查。